Caro bollette, buone notizie in vista: cosa potrebbe accadere a breve

Cosa potrebbe accadere a breve per quanto riguarda il caro bollette: buone notizie in vista? A cosa sta lavorando il Governo

Non c’è dubbio che l’aumento dei costi delle utenze abbia profondamente segnato le famiglie italiane. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina hanno influito in modo consistente e determinante sull’economia del nostro paese. Pensiamo anche ai prezzi dei prodotti in costante crescita. Cosa potrebbe accadere a breve per quanto riguarda il caro bollette, buone notizie in vista? A cosa lavora il Governo.

Per far fronte alle difficoltà economiche di una grande quantità di famiglie italiane il Governo ha stanziato una serie di misure di sostegno basate, prevalentemente, sulle fasce di reddito. Ovviamente, però, si tratta di soluzioni che potremmo definire “temporanee” e che non risolvono il problema alla radice.

A cosa si lavora, dunque, cosa potrebbe accadere per quanto riguarda le utenze: i dettagli di un progetto molto ambizioso.

Caro bollette, a cosa lavora il Governo: arrivano buone notizie?

Ebbene, per fronteggiare la situazione, a quando pare il Governo sta mirando ad un modello ben preciso. Pare che già a partire dal 1 Aprile alcuni fortunati potrebbero veder ridimensionati i costi delle utenze, ricevere una sorta di sconto per un motivo ben preciso.

Proviamo a spiegarlo in modo semplice. Sembra che si stia mirando a premiare coloro che hanno adottato e fatto propria la politica di risparmio fondamentale in un momento di crisi come quello attuale. Per quanto, ovviamente, riguarda le utenze.

L’idea è che il totale da pagare venga stabilito prendendo in considerazione due quote diverse. Una parte che riguardi quelli che erano i costi precedenti alla crisi e un’altra che invece sia allineata agli attuali prezzi di mercato.

Per coloro, dunque, che hanno dimostrato di essere “virtuosi” per quanto riguarda i consumi, la bolletta dovrebbe prevedere un risparmio importante. L’esempio pratico è un importo calcolato per una parte sulla media del totale versato dalla famiglia o dall’impresa nell’anno precedente alla crisi e un’altra parte quello relativo ai prezzi attuali.

Il progetto mira ad evitare l’intervento del Governo con misure di sostegno “a pioggia”, anche laddove non necessario. Pare che un simile modello sia già in uso in Germania e dovrebbe restare in vigore fino ad Aprile 2024. Restano dunque da attendere chiarimenti a tale proposito e incrociare le dita.