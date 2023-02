Sanremo: com’è formata la giuria demoscopica e come si può farne parte

Sanremo è alle porte e la trepidazione è tantissima: com’è formata la giuria demoscopica, cos’è e chi può farne parte

Si tratta dell’evento musicale più celebre e iconico del nostro paese. Mancano ormai solo pochi giorni all’inizio della 73esima edizione di Sanremo e il pubblico è già in trepidante attesa. Molti sono incuriositi dalla giuria demoscopica, di cui forse non hanno mai sentito parlare. Andiamo allora a scoprire cos’è, com’è formata e chi può farne parte.

Sappiamo di aver tutti la possibilità di esprimere la nostra preferenza attraverso il televoto, così come sappiamo che a costituire una parte della giuria c’è anche la “sala stampa” ovvero un gruppo di 150 persone che rappresenta i media. Ma pochi sanno che c’è un terzo gruppo di persone che votano durante il festival e la cui preferenza ha un peso importante. Cos’è la giuria demoscopica?

Sanremo, la giuria demoscopica: com’è formata e chi può farne parte

Iniziamo col dire che questo “gruppo” di voti prenderà parte alla gara a partire dalla terza serata e conta 300 persone. Ma come vengono scelte, come votano e quanto influiscono le loro preferenze? Spieghiamolo subito.

La giuria demoscopica viene selezionata da un istituto specifico esperto in sondaggi. A farne parte sono scelti un gruppo di persone appassionato di musica che, quindi, partecipa spesso ad eventi ad essa legata. Che si tratti di spettacoli, concerti, che acquistino dischi e siano, dunque, una sorta di intenditori.

Questa fetta di giuria vota attraverso una particolare applicazione messa a loro disposizione dall’istituto che si occupa anche di scegliere i partecipanti. Raccolti i voti questi vengono trasformati in una percentuale che va a influire sulla gara.

Basti pensare che nella prima serata in cui la loro votazione sarà presente, questa avrà un valore del 50% sulla disposizione della classifica. Col proseguire del Festival, sommandosi alle preferenze del resto dei giurati, la percentuale sarà del 33%.

La giuria demoscopica voterà anche quando in gara resteranno solo gli ultimi tre artisti, insieme al televoto del pubblico da casa. Adesso abbiamo sicuramente più chiaro come funziona l’intero spettacolo e in quale modo i cantanti in gara vengono “valutati”.

Non resta che aspettare il 7 Febbraio, data d’inizio: quest’anno Sanremo si prospetta davvero straordinario visti gli eccezionali artisti in gara. Il pubblico non resterà di certo deluso, su questo non ci sono dubbi.