Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa succederà stasera?

Torna questa sera una nuova puntata di Un Posto al Sole: siete pronti a scoprire qualche anticipazione riguardo a cosa succederà?

Continua ad appassionare la soap di Un Posto al Sole, la più longeva della televisione italiana che nel corso degli anni è stata capace di ritagliarsi una fetta di pubblico federe e appassionata. Questa sera andrà in onda una nuova puntata, pronti a scoprire qualche piccola e succulenta anticipazione? Andiamo a scoprire cosa accadrà!

La messa in onda è ogni sera alle 20.45 circa su Rai 3 e il pubblico attendere sempre con trepidazione l’inizio di una nuova puntata che tenga col fiato sospeso. Andiamo allora a scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi, prima della consueta pausa del weekend che ci costringerà poi ad attendere Lunedì.

Un Posto al Sole, le anticipazioni: cosa succederà stasera

Nelle ultime puntate abbiamo visto la maggior parte dei nostri protagonisti alle prese con situazioni tumultuose e complicate. Non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche lavorative e morali. Ma cosa succederà nella puntata di stasera? Scopriamo qualche piccolo spoiler che di sicuro accrescerà la nostra curiosità.

Con l’inizio del processo che vede protagonista Lello Valsano, per Niko e Viola ci sarà da affrontare un momento molto difficile e carico di tensione. Il giovane, in particolar modo, in quanto parte civile, potrebbe soffrire molto della situazione. Vedremo come deciderà di affrontare il tutto e cosa gli accadrà.

Anche il caffè Vulcano continua ad avere problemi a causa delle polemiche virtuali di cui sembra essere al centro. Così come Mariella si ritrova a fare i conti con Bice, Salvatore e Castrese. La prima, ostinata all’idea di una crociera, il secondo e il suo senso di solitudine e l’ultimo, che continua imperterrito con le sue domande.

Come avevamo accennato, si prospetta davvero una puntata ricca di colpi di scena e di grandi emozioni. Le domande sono ancora moltissime e il pubblico è impaziente di scoprire cosa accadrà ai suoi personaggi preferiti. Per fortuna manca pochissimo, finalmente avremo modo di sapere quale destino attende i personaggi di “Un Posto al Sole”. Intanto, queste piccole anticipazioni potranno tenervi compagnia e, magari, aiutarvi a sopportare queste ultime ore di attesa!