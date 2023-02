Duetto Giorgia – Elisa: le malelingue non si fermano più

Sanremo si avvicina e tra i grandi nomi che calcheranno il palco troviamo quelli di Giorgia ed Elisa: il duetto che catalizza l’attenzione

Due nomi iconici, due voci straordinarie, due artiste che hanno fatto la storia della musica italiana. Si tratta di Giorgia ed Elisa, che vedremo presto a Sanremo. La prima, in gara con “Parole dette male”, ha scelto la seconda per un duetto che sta già catalizzando l’attenzione del pubblico e che, in un certo senso, riporta alla mente ricordi indelebili.

Di sicuro quest’anno il celebre festival musicale offrirà uno spettacolo indimenticabile visti i nomi iconici che vi prenderanno parte. La gara si prospetta accesissima e, ovviamente, fare il tifo per uno o per un altro artista non sarà semplice visti gli straordinari talenti in gioco.

Andiamo però a scoprire per quale motivo la scelta di Giorgia di farsi affiancare proprio da Elisa sul palco, nel duetto, sta suscitando tanto scalpore!

Duetto Giorgia-Elisa a Sanremo: perché è tanto chiacchierato

Si tratta di due artiste il cui successo e la cui fama sicuramente è noto a tutti. Due voci che hanno segnato il panorama artistico, due talenti capaci di emozionare e far sognare, appassionare il pubblico.

Non ci sono dubbi, quindi, che rivederle sul palco con due brani che hanno fatto la storia, “Di Sole e d’Azzurro” e “Luce”, sarà uno spettacolo toccante che arriverà dritto al cuore dei telespettatori e dei fortunati in platea.

Ma per quale motivo la scelta di Giorgia sta facendo chiacchierare così tanto? Per capirlo occorre fare un passo indietro, un passo di circa 22 anni. Fu proprio nel 2001 che Elisa, con il suo brano, si aggiudicò la vittoria sul palco del festival. Giorgia, con “Di sole e D’azzurro”, arrivò seconda.

Molti, dunque, hanno immaginato un’eterna rivalità tra le due artiste e magari anche visto nella scelta della cantante un modo di riscattarsi, sebbene, in realtà, le cose siano ben diverse. Tra le due artiste, infatti, c’è un profondo rispetto e una grande e solida amicizia.

Questo duetto non sarà altro che uno splendido regalo al pubblico italiano che avrà modo di ascoltare due straordinari talenti, unici e grandiosi ognuno a suo modo, cantare insieme brani intramontabili. E non ci sono dubbi che sarà un evento indimenticabile che lascerà tutti a bocca aperta!