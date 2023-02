Come risparmiare usando la lavastoviglie: tutti i segreti

É uno degli elettrodomestici più utilizzati, ma può pesare sui consumi in bolletta: con questi segreti scoprirai come risparmiare con la lavastoviglie.

Il mondo della tecnologia va sempre in una direzione: quella di facilitare la vita degli esseri umani. É il caso degli elettrodomestici casalinghi, di cui ormai moltissime persone fanno difficilmente a meno. Una su tutte la lavastoviglie, così utile per ridurre tempo e fatica, ma non solo.

Grazie a questo potente strumento infatti, non è necessario dedicare ore al lavaggio dei piatti e delle posate, dedicandole così ad altre faccende. Allo stesso tempo però, questo elettrodomestico si dimostra comunque essenziale anche per i risparmi sullo spreco di acqua. É noto infatti che lavando i piatti manualmente si consuma un quantitativo di acqua pari al doppio di quello utilizzato in lavastoviglie.

Anche l’energia elettrica tuttavia, gode dei benefici dell’uso di questo elettrodomestico, eppure le stangate in bolletta si fanno comunque sentire. Ecco perché risulta utilissimo conoscere tutti i segreti per poter effettivamente risparmiare. Basterà seguirli quotidianamente per notare la differenza.

Risparmiare energia con la lavastoviglie seguendo questi semplici consigli

Per consumare meno energia con la lavastoviglie bisogna partire innanzitutto dalla scelta del prodotto corretto in base alle esigenze di chi la dovrà utilizzare. Se si tratta di una sola persona (che quindi consuma al massimo uno o due coperti al giorno), sarà bene scegliere una lavastoviglie di misura ridotta. Al contrario, in caso di famiglie numerose, è bene optare per una standard (fino a 12 coperti).

Fondamentale prediligere un elettrodomestico più moderno con ottima classe energetica. Preferibilmente tripla classe A oppure A+++, A++ e A+. Quando è possibile, sarà bene utilizzare il programma di risparmio energetico. In minore tempo e con maggiore potenza, le stoviglie verranno lavate senza grosso dispendio di acqua ed energia.

Allo stesso tempo, per risparmiare sui consumi, sarà utile saltare la fase di pre-risciacquo. Piuttosto è consigliabile rimuovere accuratamente tutti i residui di cibo prima di mettere in lavastoviglie grazie a spugne ruvide. Bisogna poi evitare assolutamente di sovraccaricare l’apparecchio, ma comunque utilizzarlo con un pieno carico.

Per ridurre il consumo di energia inoltre, sarà preferibile saltare un’ulteriore fase: quella dell’asciugatura. Questo non vuol dire che bisognerà ritrovarsi con i piatti completamente bagnati, ma piuttosto utilizzare l’aria per farli asciugare. Sarà sufficiente disattivare l’impostazione e spegnere la lavastoviglie, lasciando il portello completamente aperto finché i piatti non saranno asciutti. Questa operazione impiegherà qualche minuto in più, ma in compenso non peserà sulle bollette.