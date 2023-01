3 Trucchi da mettere subito in pratica per risparmiare sulla benzina

By

Risparmiare sulla benzina è ancora possibile: tutti i trucchi più semplici ed efficaci per ridurre le spese contrastando i rincari sul carburante.

Un argomento più che mai scottante in queste ultime settimane, da quando il governo è stato preso di mira per le scelte di tagliare gli sconti sulle accise. Il costo del carburante preoccupa sempre più non solo i consumatori ma gli stessi gestori, che nelle giornate del 25 e 26 gennaio si sono riproposti di scioperare, salvo poi la revoca nel secondo giorno.

“Una scelta fatta per i cittadini e non certo per il governo”, ha affermato la rappresentanza, che si rifiutava di accettare le nuove disposizioni sulla cartellonistica obbligatoria che riporta quotidianamente i prezzi medi della benzina. Una manovra che, secondo Giorgia Meloni, porterebbe il consumatore a poter scegliere con maggiore trasparenza da quale distributore fare rifornimento ma che andrebbe inevitabilmente a pesare su chi il carburante lo rivende.

Un tema dunque, che continua a tormentare gli italiani che, stando a quanto analizzato da Altoconsumo, già nel 2022 hanno visto le loro spese per la benzina aumentare di 130 euro in media per ogni auto rispetto all’anno precedente. Le prospettive sono sempre più preoccupanti ma, per contrastare i rincari, si possono adottare dei semplici accorgimenti che permetteranno di risparmiare davvero.

Risparmiare sulla benzina è possibile: i 3 metodi infallibili

Lo ricorda proprio Altoconsumo che, in un clima di forte agitazione nell’ambito del carburante, ricorda agli italiani come ridurre le proprie spese. É sempre utile, ad esempio, tenere a mente che il rifornimento dal self è più economico rispetto a quello del servito, una notizia sicuramente molto nota a tutti.

Allo stesso tempo è un’incombenza dell’automobilista preoccuparsi di controllare la cartellonistica con i prezzi esposti, al fine di scegliere la stazione di benzina più conveniente al momento di necessità. Ma ci sono 3 accorgimenti in particolare su cui vogliamo focalizzarci. Innanzitutto la manutenzione periodica del veicolo, troppo spesso trascurata.

É fondamentale verificare che i filtri dell’aria siano puliti alla perfezione, che l’olio sia regolarmente cambiato e che gli pneumatici siano nel loro stato migliore. Da tenere sotto controllo anche i sistemi di alimentazione, accensione e iniezione, che incidono fortemente proprio sui consumi.

Il secondo aspetto che vi permetterà di ridurre le spese della benzina è lo stile di guida. Le brusche frenate e le continue accelerazioni influiranno sul consumo del carburante, così come anche la velocità. Come ricorda Altoconsumo, guidare a 110 km/h invece che a 130 km/h fa consumare il 20% in meno di benzina.

Un ultimo trucchetto che può davvero rendere felici le tasche è utilizzare le app di controllo dei prezzi. Esistono infatti, delle applicazioni come “Prezzi Benzina” o “Fuelio“, che permettono di controllare in tempo reale il costo dei carburanti nei vari distributori. Ancora una volta la tecnologia viene in soccorso dei consumatori.