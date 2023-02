Instagram, arriva la notizia tanto attesa: questa funzione è ora disponibile

Una sorpresa è in arrivo per gli utenti di Instagram: confermata la notizia tanto attesa, questa funzione è ora disponibile

Tra i vari social che popolano i nostri smartphone Instagram è uno dei più amati. Ci da la possibilità di pubblicare foto, video, reel, ma anche di inviare messaggi, caricare storie della durata di un giorno, insomma, per molti farne a meno è impossibile. Arriva adesso una notizia attesissima: è ufficiale, questa funzione è finalmente disponibile!

La particolarità di queste app è la loro capacità di essere sempre in aggiornamento e riuscire ad offrire ai propri utenti servizi e possibilità sempre nuove. Un po’ per l’evolversi tecnologico che continua a progredire, un po’ forse per la necessità di stare al passo con i tanti competitor sul mercato.

Instagram, come sempre, si distingue e sorprende: dal 30 Gennaio è finalmente disponibile una funzione che in molti aspettavano. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Finalmente disponibile questa funzione Instagram: la notizia attesissima

Già nei giorni scorsi erano arrivate delle novità interessanti da parte della piattaforma. In particolare l’introduzione della modalità Quit Mode che era molto richiesta e sicuramente sarà apprezzata da moltissimi utenti e che mira a evitare distrazioni a scuola o sul lavoro.

A far parlare, in queste ore, è però la conferma di una funzione molto particolare in cui tanti speravano. Di che si tratta? Delle “Instagram Notes”. Se non ne avete mai sentito parlare andiamo a spiegare brevemente qual è la loro funzione.

LEGGI ANCHE: Starbucks a Napoli, ma è già polemica per il “decoro urbano”

Si tratta, detto in termini semplici, di una sorta di piccolo messaggio che potrà contare un numero massimo di 60 caratteri e che comprenderà anche le emoticon. Una sorta di “storia”, visto che la stessa durata di 24 ore e che andrà a figurare sopra l’icona del nostro profilo.

Va specificato che in alcuni paesi questa funzione era già attiva, ma in Europa, Regno Unito escluso, ha fatto capolino solo a partire dal 30 Gennaio. Come per ogni altro aggiornamento, ovviamente, andrà gradualmente diffondendosi sui nostri smartphone. Ciò significa che qualcuno potrebbe dover aspettare qualche giorno in più rispetto agli altri per poterla utilizzare.

Quello che è certo è che si tratta di una svolta molto attesa e che ampia ulteriormente le nostre possibilità su questa app già straordinaria. Scommettiamo che non vedete l’ora di provarla, giusto?