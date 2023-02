3 Segnali per riconoscere un matrimonio in crisi

Il vostro matrimonio sta attraversando un momento di crisi? Questi tre segnali vi faranno capire se c’è davvero qualcosa che non va

Quando due persone si sposano si promettono fedeltà, amore e rispetto e sperano di restare insieme per sempre. Capita però di affrontare momenti delicati e difficili durante la quotidiana vita coniugale. Temete che il vostro rapporto sia in crisi? Tre segnali vi aiuteranno a capire se qualcosa non va.

Sono molti i motivi che possono dar vita a discussioni e preoccupazioni all’interno di un rapporto e che col tempo inevitabilmente lo cambiano. Capire in tempo che c’è qualcosa che non va può sicuramente migliorare le cose e salvare il matrimonio.

Sono diversi i segnali che possono farvi capire che il matrimonio è in crisi, di seguito ve ne sveliamo alcuni molto importanti.

Assenza di intimità. È risaputo che con il passare del tempo l’intimità di coppia tende un po’ a cambiare, diventando meno frequenta e intensa. Però, se si arriva al punto che questa sia totalmente assente è chiaro che c’è qualcosa che non va. Affinché un rapporto possa durare nel tempo è fondamentale riuscire a mantenere viva la passione.

Mancanza di comunicazione. Tra marito e moglie, così come tra conviventi, il dialogo è uno degli aspetti più importanti. Anche se si sta insieme da molto tempo è fondamentale confrontarsi sempre e continuare a conoscersi, se la comunicazione viene a mancare è probabile che nel partner ci sia un calo di interesse.

Mancanza di interessi in comune. Tutte le coppie hanno degli interessi in comune che lo spingono a dialogare e confrontarsi. Se questi iniziano a mancare inevitabilmente il rapporto ne risente causando silenzi che col tempo possono trasformarsi in una vera e propria crisi. È anche molto importante avere dei progetti di vita in comune, ciò rende il rapporto solito e duraturo.

Se riconoscete questi segnali non scoraggiatevi, se l’amore tra due persone è forte la crisi matrimoniale può essere affrontata e superata. Naturalmente per farlo è importantissimo il dialogo e la volontà di ritrovarsi come coppia.