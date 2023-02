Teo Mammuccari | Ora si sa perché è stato cacciato da Le Iene

L’addio di Teo Mammuccari da Le Iene è stato burrascoso: potrebbe essere stato cacciato, e oggi trapela il motivo.

Dopo aver condotto per un anno esatto Le Iene in coppia con Belen Rodriguez, Teo Mammuccari è letteralmente sparito dal palcoscenico senza lasciare traccia.

Nella penultima puntata dello show, infatti, Belen si è ritrovata da sola alla conduzione della trasmissione, ha fatto assolutamente finta di niente, non ha dato alcuna spiegazione e ha condotto brillantemente lo show senza alcun compagno.

A tutti però la situazione sembrava molto strana. Inizialmente si ipotizzava un problema di salute o un impegno di lavoro, ma con lo scorrere dei giorni è stato sempre più evidente che le cose erano molto più complesse di così.

Mentre Mediaset metteva in atto una strategia per contenere il danno, pubblicando una nota in cui si spiegava che l’addio di Teo era programmato da tempo, il gossip andava in tutt’altra direzione.

Secondo notizie trapelate attraverso persone che erano presenti nello studio mentre accadevano i fatti, Teo Mammuccari avrebbe avuto un fortissimo litigio con uno degli autori del programma.

Nessuno dei due, però, aveva voluto rilasciare dichiarazioni sull’accaduto, quindi il mistero sull’addio di Teo Mammuccari a Le Iene rimaneva insoluto.

Teo Mammuccari è stato cacciato da Le Iene?

A distanza di qualche giorno dallo spiacevole episodio sono emersi altri dettagli non tanto su quanto accadde durante la lite ma piuttosto sui motivi che avrebbero scatenato il litigio.

Allo stato attuale delle cose sembrerebbe quindi certo che la spiegazione ufficiale fornita da Mediaset fosse fasulla e che serviva soltanto a nascondere i problemi interni allo staff del programma.

Secondo quanto sappiamo oggi il litigio tra Mammuccari e l’autore del programma sarebbe stato causato da alcune stories di Instagram pubblicate da Mammuccari.

In quelle stories (poi sparite dal social, quindi non si sa se semplicemente “scadute” o cancellate) Mammuccari pubblicava degli stralci di video estrapolati da un servizio de Le Iene girato non troppo tempo prima.

Secondo Roberto D’Agostino di Dagospia ad aver fatto infuriare Davide Parenti (l’autore con cui Mammuccari avrebbe litigato) era il contenuto dei brevi video. In quegli spezzoni veniva mostrato Mammuccari che girava in esterna a Milano e praticava l’ipnosi.

Quello che non si sa è se Parenti sia diventato furioso a causa del fatto che Mammuccari avesse reso pubblico materiale della trasmissione prima che venisse messo in onda oppure se era il contenuto del video a non essergli piaciuto.

Quel che è certo è che questa storia conferma il carattere difficile di Mammuccari e le voci secondo le quali con Parenti i rapporti erano già tesi da molto tempo. Probabilmente il conduttore è stato cacciato da Le Iene proprio a causa di quest’ultimo contrasto con l’autore, che è stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già pericolosamente pieno.