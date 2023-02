Meghan tagliata fuori dalla vita pubblica di Harry: ordini dall’alto

Meghan Markle sarebbe stata tagliata fuori da tutti gli impegni promozionali di Harry degli ultimi mesi: è una precisa strategia di marketing.

Il grande evento degli ultimi mesi in merito alla vita del Principe Harry, Duca di Sussex, è che ha finalmente pubblicato il libro a cui stava lavorando da molti mesi.

Il libro, intitolato Spare – Il Minore, avrebbe avuto il difficilissimo compito di raccontare per iscritto la vita di Harry e il suo punto di vista su tutte quelle esperienze che lo hanno formato come uomo e che lo hanno condotto a fare determinate scelte nella vita.

Nella maggior parte dei casi si tratta di storie che il grande pubblico conosce ma che ha appreso soltanto dalla stampa, senza mai essere informato dalla diretta voce del Principe.

Ora, diventato un uomo adulto, libero dalla responsabilità e dalla pressione della Corte, Harry si è sentito pronto a spiegare come stanno le cose dal suo punto di vista e tutti si aspettavano che Meghan sarebbe stato al suo fianco come è stata nel corso degli ultimi 5 anni.

Si trattava di una convinzione piuttosto diffusa e giustificata anche dal fatto che Harry ha più volte affermato che senza Meghan il libro non sarebbe mai venuto alla luce.

Perché allora Meghan non si è più vista in pubblico con Harry?

Una delle cose che la Duchessa di Sussex ha dimostrato di fare benissimo nel corso della sua vita è saper rubare la scena. Anche se apparentemente non lo fa apposta, ogni volta che si presenta in pubblico, da sola o in compagnia di suo marito, tutti i riflettori sono per lei.

Di solito gli editori e tutti coloro che investono sull’immagine dei Duchi vanno a nozze con questa situazione, ma stavolta no.

Pare infatti che la casa editrice del libro di Harry abbia imposto che Meghan rimanesse fuori dalla promozione e dal tour di Harry. Il motivo? Ancora una volta la stampa avrebbe parlato solo di lei rubando a Harry la scena e l’attenzione dei giornalisti si sarebbe concentrata probabilmente più sui suoi look e sulle interazioni tra i due piuttosto che sul libro in se stesso.

Tra l’altro, moltissimi commentatori hanno sotto sotto sottolineato nel corso del tempo come l’atteggiamento di Harry cambi profondamente quando si trova in compagnia della moglie. Il duca diventa remissivo, sottomesso e apparentemente più debole, un’impressione del tutto diversa da quello che dovrebbe dare durante la promozione del suo libro.

Per una mera questione di immagine, quindi, la Duchessa di Sussex per questa volta è fuori dai giochi.