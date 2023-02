Le regole più assurde del FantaSanremo 2023 tra capezzoli e Philadelphia

By

Si riparte con Sanermo e torna quindi anche l’attesissimo FantaSanremo, ovvero la speciale rivisitazione del Fantacalcio applicata al Festival della Canzone italiana.

Il gioco, che negli anni scorsi ha ottenuto grande risonanza sui social, ha segnato anche avuto un impatto profonda sullo spettacolo stesso, coinvolgendo cantanti, presentatori e musicisti in giochi spesso esilaranti.

Come si gioca? Niente di così difficile. Il giocatore deve comporre una squadra con i cinque migliori artisti, profili su cui puntare per ottenere una serie di punti e vincere un Festival alternativo. Ogni cantante ha una propria valutazione, c’è dunque chi costa di meno e chi di più. Mentre il giocatore ha a disposizione cento baudi (il token ispirato a Pippo Baudo) per “acquistare” gli artisti della propria squadra.

Fra questi cinque cantanti bisogna scegliere un capitano. Così si ha una lista da schierare, che può essere iscritta al gioco del FantaSanremo entro le 23:59 del sei febbraio 2023. I bonus e i malus per ogni artista vengono attribuiti in base a un regolamento ferreo. L’assegnazione di questi punti si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale, ma i punti dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati.

Regole del gioco

Fra le regole da tenere a mente va segnalata quella del braccialetto Jolly: l’artista che l’indosserà questo accessorio raddoppierà i punti ottenuti dal suo piazzamento in classifica o annullerà i malus derivanti da esso. Il braccialetto può essere utilizzato una sola volta in una qualsiasi delle serate del Festival a eccezione della finale. Se tale braccialetto venisse indossato nella prima serata saranno applicati gli effetti del Jolly alla classifica della seconda serata. Nella serata delle cover, anche gli ospiti entrato in gioco con le loro azioni, passando i punti all’artista cui sono associati.

Chi vince? Il giocatore che al termine dell’puntata di Sanremo ha totalizzato il maggior numero di punti. I punti maggiori vengono ovviamente dati dalla classifica finale del Festival. Il vincitore della kermesse si becca 100 punti, il secondo 70, il terzo 50, e così via. Dal diciassettesimo in poi i punti diventano malus: – 2 al diciottesimo, – 2 al diciannovesimo, e via di seguito. Solo l’ultimo torna col bonus: un + 50.

Bonus e malus FantaSanremo: i casi più assurdi

Tutti i premi accessori (per esempio quello della critica) danno origine a un + 25. Se Tananai si classificasse Ultimo si ottiene un + 100. Se Ultimo si classifica Tananai = + ∞! Qualora i Cugini di Campagna arrivassero ventiduesimi il giocatore prenderebbe un + 22. 31 punti in serata per gli Articolo 31 = + 31. Il primo artista a esibirsi in ogni serata avrà un + 10. L’artista presentato da co-conduttore garantisce un + 5, quello presentato da ospite a un + 10.

Alcuni brand come Crodino e Philadelphia hanno sponsorizzato il gioco e proposto dei loro bonus. La marca di formaggio spalmabile, per esempio, offre un + 10 per gli outfit total white, ancora + 10 all’artista spalmato a terra…

Chi batte il cinque con Gianni Morandi si becca un + 10. A ogni “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio” arriva un + 25. Poi c’è il Bonus Dargen se l’artista indossa occhiali da sole (+ 5). Bonus Pelù: l’artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico (+ 20). L’artista a piedi nudi dà 5 punti. lo stage diving garantisce un + 50. Invasione di palco non programmata = + 50. Perdita dei sensi = + 50…

Poi ci sono il Bonus Rave (con più di 49 persone sul palco, esclusa l’orchestra) che offre un bonus pari a 6. Le parolacce sanno un + 10. Dichiarazioni, gesti o simboli pro femminismo, + 10; anche le dichiarazioni, i gesti e il simboli pro LGBTQIA+ danno un + 10. Se comparirà un ukulele sul palco, FantaSanremo donerà strumenti musicali e materiale scolastico alle scuole supportate da Action Aid nella comunità di Kathonzueni, in Kenya. Ogni volta che verrà assegnato il bonus saranno effettuate ulteriori donazioni (punti + 20).

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023 | Superospiti e duetti: tutto quello che sappiamo finora

Tra i malus ci sono la caduta del parrucchino o spostamento del riporto (- 25). Litigio con il pubblico (- 25), bestemmia in diretta (- 66,6). Il capezzolo fuori dal vestito è un malus, vale – 30.