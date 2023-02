Suor Angela tornerà: tutti le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci

La splendida Elena Sofia Ricci accende la speranza del pubblico: Suor Angela potrebbe tornare, cos’ha detto l’attrice

Che Dio ci Aiuti è un successo di pubblico e critica, un prodotto che ha appassionato, divertito ed emozionato fin dalle primissime puntate. La notizia dell’addio da parte di Elena Sofia Ricci, protagonista nei panni di Suor Angela, ha rattristato il pubblico, che non si rassegna. Cos’ha detto l’attrice, c’è la possibilità che possa tornare? Le ultime novità.

A quanto pare, in una recente intervista l’interprete avrebbe riacceso la speranza del pubblico con alcune affermazioni riguardo al personaggio interpretato nella celebre serie. Elena Sofia Ricci, che è pronta a tuffarsi in un nuovo progetto, potrebbe non aver detto addio del tutto all’amatissima Suor Angela.

Nelle ultime puntate in cui Suor Angela era presente l’abbiamo vista passare il testimone a Francesca Chillemi, la talentuosa interprete di Azzurra. Abbiamo anche visto l’arrivo di una nuova Madre Superiora e scoperto che l’allontanamento di Suor Angela è voluto dal Vescovo, che l’ha indirizzata altrove per una missione.

Elena Sofia Ricci, smessi i panni della suora, vestirà quelli di un poliziotto. Per la precisione del commissario Teresa Battaglia nella nuova fiction “Fiori sopra l’Inferno” tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti. La prima messa in onda è prevista per il 13 di Febbraio.

Intervistata in questi giorni da Signoretti, l’attrice avrebbe parlato anche del personaggio di Suor Angela e di come ne senta già la mancanza. Avrebbe spiegato che le è rimasta una gran voglia di tornare a interpretarla: “Non starò a lungo senza Suor Angela” avrebbe detto.

Elena Sofia Ricci avrebbe anche parlato del fatto che, come artista, sente il bisogno e vuole fare altro, cambiare e impegnarsi in progetti differenti, ma nonostante questo: “Vedremo nel futuro cosa succederà, anche se sono un’attrice che vuole fare altro, chissà che non faccia qualche sorpresa”.

A quanto pare, dunque, non tutto è perduto per la felicità del pubblico. C’è la possibilità che l’attrice torni a vestire i panni di Suor Angela per un ritorno a sorpresa, magari per una comparsata, nel corso di qualche episodio futuro. Ciò che è certo è che il talento di Elena Sofia Ricci resterà impresso nel cuore di tutti e che i fan non mancheranno di sostenerla anche in questo nuovo progetto, Fiori sopra l’Inferno.