Cosa significa “Vedi Napoli e poi muori” e chi lo disse per primo?

“Vedi Napoli e poi muori”, cosa significa e chi disse per primo questa frase che oggi è impressa nella mente di tutti

Una frase, un concetto, che molti di noi, pur non essendo nati in questa città, hanno sentito almeno una volta nella vita. E non solo in Italia. “Vedi Napoli e poi muori”, in realtà, non è una semplice affermazione, ma un concetto vero e proprio che racchiude un intero mondo. Cosa significa e chi lo disse per primo.

Se vi siete chiesti chi sia stato il primo a pronunciare queste parole che, oggi, sono celebri ovunque e quale sia il significato che nascondono allora andiamo a fare chiarezza a riguardo e preparatevi a restare a bocca aperta. Questa frase ha sempre avuto una strana ambivalenza e ve ne spiegheremo il motivo e cosa, invece, sta a indicare davvero.

Chi ha detto “Vedi Napoli e puoi muori” e cosa significa

Se state pensando ad un poeta o ad un artista nostrano, siete un po’ lontani dalla verità. Perché a coniare questo magnifico aforisma è stato nientemeno che lo scrittore Goethe, un tedesco. Il poeta visitò Napoli nel 1787, durante un viaggio alla scoperta dell’Italia.

Rimase così affascinato dalla bellezza, dall’arte, dalla cultura, dalla musica partenopea che dedicò alla città versi meravigliosi di lode. Secondo lo scrittore Napoli e i suoi abitanti hanno un modo di approcciarsi e vivere la vita e le cose molto diverso dagli altri, una sorta di filosofia pulsante che è rimasta vivida fino ai giorni nostri.

Per molto tempo si è pensato e in molti ritengono ancora che questa affermazione, “Vedi Napoli e poi muori” potesse essere interpretata in modo negativo. Nel senso che la città stessa fosse una sorta di capolinea, la fine di un qualcosa.

La realtà, però, è ben diversa. Il senso di questo aforisma, infatti, mira a celebrare la bellezza e la cultura di un popolo, di una cultura, perfino di un dialetto considerato una vera e propria lingua. Diventa semplice comprendere, dunque, il vero significato della frase di Goethe. Prima di morire, tutti dovrebbero visitare e vedere, vivere almeno una volta la grandiosità e la filosofia napoletana, il calore e la passione, le sfumature di un luogo meraviglioso che ha fatto la storia e resterà nella storia.