I biscotti con meno calorie? Alcuni non te li aspetteresti mai!

Sai quali sono i biscotti meno calorici che puoi concederti a colazione? Alcuni di loro hanno meno calorie di quanto immagini

In moltissimi a colazione non riescono proprio a rinunciare ad un’ottima tazza di latte e caffè accompagnata da buonissimi biscotti. Molti frollini contengono un elevato apporto calorico ed è bene prestare molta attenzione, specie quando si segue una dieta per perdere i chili di troppo.

Mangiare biscotti fin quando non si avverte sazietà non è certo una buona idea perché si potrebbe eccedere di molto con grassi e calorie. Però, se desiderate mangiare qualche biscotto in più senza esagerare con le calorie potete sceglierne un tipo meno calorico.

In commercio si trovano moltissimi tipi di biscotti ed è importante sapere quante calorie contengono prima di mangiarli. A volte si commette l’errore di pensare che quelli senza gocce di cioccolato, cacao o con farina integrale siano più sani e meno calorici ma non sempre è così.

A volte anche dei biscotti che all’apparenza possono sembrare semplicissimi in realtà sono pieni di calorie. Ce ne sono poi alcuni che invece ti stupiranno perché hanno un apporto calorico decisamente inferiore a quello che ti aspettavi.

Siete alla ricerca di biscotti più ‘light’? Ecco quali sono quelli meno calorici

Dunque, quali sono i biscotti con meno calorie? Di seguito trovi una lista con alcuni tipi di biscotti molto noti e apprezzati e le loro relative calorie. In questo modo sarà più semplice seguire un’alimentazione più sana e dietetica.

Oro Ciok: 62 kcal

Campagnole: 79 kcal

Macine: 63 kcal

Cookies: 117 kcal

Oreo: 52 kcal

Gocciole: 52 kcal

Abbracci: 53 kcal

Baiocchi al pistacchio: 47 kcal

Baiocchi al cioccolato: 45 kcal

Galletti: 34 kcal

Ringo: 45 kcal

Tarallucci: 40 kcal

Pan di stelle: 38 kcal

Rigoli: 34 kcal

Granturchese: 31 kcal

Oswego: 25 kcal

Plasmon: 23 kcal

Oro Saiwa: 22 kcal

Questi sono solto alcuni dei biscotti considerati tra i più noti e amati, quelli meno calorici sono quindi gli Oro Saiwa. Potrai tuffarli nel latte e gustarli piacevolmente a colazione senza alcun senso di colpa, naturalmente anche in questo caso senza esagerare con la quantità.

Anche i Plasmon che sono i biscotti per bambini per eccellenza contengono poche calorie e sono molto amati anche dagli adulti.

Naturalmente se avrai voglia di mangiare un biscotto più calorico potrai farlo, però se non vuoi assumere troppe calorie dovrai mangiarne un numero decisamente più limitato.