Sanremo 2023 | Superospiti e duetti: tutto quello che sappiamo finora

Le informazioni sui superospiti e sui duetti di Sanremo 2023 sono ormai parecchie, e promettono un grande spettacolo.

Quella del 2023 sarà la quarta edizione del Festival per Amadeus, che si è lasciato convincere a fare il direttore artistico della kermesse fin dal 2019.

Quest’anno il Festival della Canzone Italiana andrà in onda dal 7 all’11 Febbraio. Accanto ad Amadeus si alterneranno nomi di prima grandezza della società italiana, tra cui Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, la pallavolista Paola Enogu e l’attrice Chiara Francini.

Tutti i superospiti di Sanremo 2023 e i duetti più attesi

Accusato forse di puntare troppo sulle nuove generazioni senza onorare abbastanza quelle del tempo che fu, Amadeus è riuscito nell’intento di invitare dei superospiti “d’annata”.

Ad aprire la prima serata saranno Mahmood e Blanco, trionfatori dello scorso Festiva. Sempre durante la prima serata si esibiranno i Pooh, che si riuniscono a sei anni dall’ultima volta che hanno suonato assieme ma anche per la prima volta dalla morte del batterista Stefano D’Orazio.

D’Orazio è morto verso la fine del 2020 dopo aver contratto il Coronavirus e a causa dell’aggravarsi di altre patologie pregresse: pochi mesi prima aveva composto la canzone Rinascerò, Rinascerai insieme a Roby Facchinetti. Il brano, dedicato a Bergamo, era diventato uno degli inni dell’Italia di quel periodo.

Sempre nel corso della prima puntata, ma al largo del porto di Sanremo, sulla Costa Smeralda, si esibirà Salmo.

Nel corso della seconda puntata salirà sul palcoscenico di Sanremo l’inedito trio Albano, Morandi, Ranieri. Dopo questi tre grandi interpreti della musica italiana si esibiranno i The Black Eyed Peas, un gruppo house pop estremamente celebra all’inizio degli anni 2000.

Durante la terza serata, invece, si esibiranno i Maneskin, ormai presenza fissa del Festival dal 2021, anno in cui trionfarono con Zitti e Buoni.

La quarta serata del Festival è quella dedicata alle cover, quindi non ci saranno super ospiti per consentire a tutti i cantanti in gara di esibirsi. I nomi più attesi saranno quelli di Eros Ramazzotti, che si esibirà insieme a Ultimo, e quello di Elisa, che dopo essersi classificata seconda lo scorso anno, torna sul palco per duettare con Giorgia. Attesissimo – ma in realtà non ancora confermato – il duetto tra Fedez (arrivato secondo nel 2021 in coppia con Francesca Michielin) e gli Articolo 31.

Pare invece che il duetto tra due anime ribelle del rock, cioè Gianluca Grignani e Piero Pelù sia saltato all’ultimo momento: ora Grignani è in cerca di un altro partner per la serata.

Anche nel corso della serata finale dell’11 Febbraio non ci saranno superospiti, sempre allo scopo di dare quanto più spazio possibile alle esibizioni dei cantanti in gara.

Per quanto riguarda le novità della votazione, quest’anno le canzoni finaliste saranno cinque e non tre come al solito. Dopo la classifica i voti saranno azzerati e si tornerà a votare solo per le prime cinque canzoni al fine di determinare il vincitore assoluto.