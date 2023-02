Come si recupera la lana infeltrita? I rimedi naturali e gli errori da non ripetere

Una delle soluzioni più note ed utilizzate prevede l’uso del bicarbonato di sodio. In che modo? Versatene 20 grammi dentro una bacinella con acqua fredda e lasciate la lana in ammollo per qualche ora, muovendo il capo di tanto in tanto per favorire l’apertura delle fibre. Lavate poi il capo come fate di solito con un delicato detersivo.

Potete utilizzare anche l’ammoniaca se il capo di lana non si è infeltrito troppo. Mescolatela con l’acqua in parti uguali e mettete il capo in ammollo nella soluzione ottenuta per almeno due ore, dopodiché risciacquate a mano.