Come recuperare una padella bruciata e farla tornare come nuova

Non siamo infallibili e a tutti può capitare di fare un pasticcio: come recuperare una padella bruciata, tornerà come nuova

Spesso siamo di fretta o siamo distratti a causa dei tanti impegni quotidiani e ci capita di combinare qualche pasticcio o di dimenticare qualcosa. Quando succede in cucina le conseguenze possono essere piccoli disastri. Scopriamo oggi come recuperare una padella bruciata: il metodo per farla tornare come nuova.

Quante volte abbiamo dimenticato qualcosa sul fuoco e ci siamo ritrovati a fare i conti con pentole e padelle col fondo bruciato e incrostato? Ebbene, spesso non serve spendere cifre estrose in detersivi specifici o sudare sette camicie per rimediare. Oggi vi proponiamo un trucchetto casalingo che vi sorprenderà per la sua efficacia: la tua padella tornerà come nuova, prova e vedrai!

Padella bruciata, come si può recuperare: fai così e tornerà come nuova

Lascia perdere la retina che andrà solo a graffiare il fondo e rischierà di rovinarla. Come prima cosa inizia eliminando i residui di cibo che riesci a staccare senza troppa fatica, con la classica spugnetta o una spazzolina.

Prepara gli ingredienti naturali di cui avrai bisogno: aceto, limone e bicarbonato! Vai a spolverare il bicarbonato su tutto il fondo e ovunque sia presente l’incrostazione e il bruciato. Devi essere generoso. Aggiungi il succo di limone, vedrai formarsi delle bolle, è normalissimo. Aggiungi aceto quanto basta, dovrà ricoprire il tutto.

Porta la padella sul fuoco e accendi a fiamma dolce. Se occorre aggiungi un goccio di acqua e lascia bollire per una decina di minuti. Trascorso questo tempo spegni la fiamma e svuota la padella. Vedrai che la maggior parte delle incrostazioni saranno ammorbidite.

A questo punto prendi la classica spugnetta per piatti e cospargila di altro bicarbonato e aceto. Aggiungi un goccio di sgrassatore o svelto. Inizia a strofinare, ti accorgerai che le incrostazioni verranno via senza fatica. Se qualcuna dovesse persistere appallottola un foglio di carta stagnola e usalo al posto della spugnetta, con delicatezza.

Non rimane che risciacquare il tutto sotto l’acqua corrente: pronto alla magia? La tua padella sarà tornata come nuova, non ci sarà traccia del disastro! Limone e aceto, inoltre, andranno a sgrassarla a fondo e a igienizzarla per bene, eliminando anche unto e cattivo odore. Semplice, economico e geniale: funziona davvero, fai un tentativo e resterai stupito!