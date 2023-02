Starbucks a Napoli, ma è già polemica per il “decoro urbano”

By

Anche a Napoli arriva Starbucks? Si parla di ‘decoro urbano’ ed è già polemica, tutto ciò che c’è da sapere sulla possibile nuova apertura

Starbucks spopola in Campania, dopo l’apertura a Caserta vuole aprire un nuovo locale anche a Napoli, una novità che però sta generando non poche polemiche.

La famosissima caffetteria statunitense è presente in Italia in molte città e sembra che ci sarà una nuova apertura anche a Napoli. La novità sta facendo però storcere il naso, le polemiche riguardano il ‘decoro urbano’.

Stando alle notizie circolate fino ad ora la catena di caffè potrebbe approdare nella splendida Galleria Umberto I. Ad oggi non c’è ancora nessuna certezza, l’apertura infatti è ancora in fase di trattativa, questa sarebbe però in una fase già avanzata e nei prossimi giorni sarà resa nota una definitiva risposta.

Starbucks aprirà nella Galleria Umberto I a Napoli? Le garanzie richieste dal famoso marchio

I napoletani sono piuttosto favorevoli all’apertura di Starbucks nella bellissima città partenopea. L’arrivo di un marchio così celebre a Napoli infatti rappresenterebbe un’importante occasione in merito ad un rilancio non soltanto della Galleria Umberto I ma dell’intera città.

Al momento però non è ancora certa l’apertura della caffetteria, la catena richiede infatti determinate e fondamentali condizioni, tra queste un maggiore decorso e una sicurezza maggiore. Senza queste infatti la caffetteria non andrà avanti con la trattativa.

LEGGI ANCHE: A Caserta apre il primo Starbucks campano e offre lavoro: come candidarsi

È risaputo che negli ultimi anni molti clochard hanno dato vita a veri e propri ‘villaggi’ fatti di cartoni dentro la galleria, davanti ai locali sfitti. Una situazione che col tempo sembra essere sempre più fuori controllo. Senza le giuste garanzie la trattativa inevitabilmente fallirà, se invece concederanno al marchio le condizioni richieste Starbucks conquisterà il lato di Santa Brigida della Galleria.

Bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per scoprire se la trattativa andrà a buon fine e se Starbucks approderà davvero nella Galleria Umberto I di Napoli.

È ben diversa invece la situazione riguardante la trattativa con Mondadori, questa infatti ad oggi sembra essersi definitivamente bloccata. A causare lo stop della trattativa è stata la crisi in città delle librerie oltre ai deludenti risultati degli incassi per coloro che commerciano cultura al sud.