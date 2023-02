Inps, ora puoi richiedere Tfr e Tfs a interesse agevolato: come fare

Tfr e Tfs a interesse agevolato possono essere richiesti all’Inps, cosa c’è da sapere e come fare richiesta

Dallo scorso 1 febbraio 2023 i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possono presentare richiesta all’Inps di anticipo Tfr/Tfs. È prevedibile il fatto che le domande saranno moltissime ma i fondi non sono tanti ed è per questo che bisognare fare in fretta.

Nell’anticipare il Tfs o il Tfr ad un tasso di interesse decisamente agevolato l’Inps si sostituirà alle banche. Coloro che lo richiederanno potranno usufruire dell’intero importo del TFR/TFS maturato e non liquidato o di una sua parte senza dover aspettare gli ordinari tempi di pagamento. Il tasso di interesse che verrà applicato è dell’1%, la ritenuta invece è dello 0,5%.

C’è anche il TFS anticipato concesso dalle banche con tasso agevolato, in questo periodo però il tasso non è così conveniente. Non tutti potranno accedere all’anticipo TFS, spetta infatti solo a coloro che sono iscritti al Fondo Credito. Si tratta di un fondo che offre vari benefici al pubblico dipendente, come welfare, mutui ecc.

Richiedere all’Inps Tfr e Tfs a interesse agevolato, cos’altro sapere

L’importo messo a disposizione dall’istituto è di 300 milioni di euro, quindi potranno essere soddisfatte solo 10mila domande. Le domande possono essere presentate, già dall’1febbraio 2023, online e saranno accolte cronologicamente fin quando le risorse non si saranno esaurite.

Un altro importante dettaglio riguarda il fatto che l’anticipazione può essere richiesta anche quando non è l’Inps a dover erogare il Trattamento. In questo caso, deve essere allegata anche la certificazione Tfs ottenuta dall’Ente competente alla domanda di anticipo della liquidazione. Inoltre, deve essere indicato l’importo disponibile e le date di esigibilità.

Nella domanda devono essere riportate anche alcune informazioni come l’importo della buonuscita per il quale si richiede l’anticipato pagamento e se il Tfs verrà corrisposto in seguito a pensionamento o dopo la cessazione del servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego che prevede iscrizione a Gestione unitaria.