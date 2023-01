Farina di Grillo nel cibo: ecco in quali prodotti verrà usata

Una decisione che ha fatto discutere, arriva l’approvazione dell’Unione Europea: in quali prodotti verrà usata la farina di grillo

Era da tempo che si discuteva su questa opzione e possibilità ed è ora arrivata l’approvazione ufficiale da parte di Bruxelles per quanto riguarda l’utilizzo e il commercio in Europa. La farina di grillo potrà essere utilizzata per alcuni cibi, andiamo a scoprire in quali prodotti potremo trovarla.

A quanto pare il primo riconoscimento ufficiale sarebbe avvenuto già il 24 Gennaio. Questa farina, ottenuta utilizzando l’Acheta domesticus, ovvero il “grillo domestico”, potrà essere impiegata per la preparazione di una serie di prodotti alimentari ma anche di determinate bevande, sughi e creme. Si è spesso parlato degli insetti come possibile fonte proteica dei nostri cibi e pare che un primo passo sia stato fatto in questa direzione dall’Unione Europea. Andiamo a scoprire dove potremo trovare questo ingrediente particolare.

Farina di Grillo, quali sono i prodotti in cui potrà essere usata

Ovviamente la produzione di questo tipo di farina seguirà una serie di fasi molto precise e specifiche, una lavorazione accurata e un iter particolare da parte delle aziende produttrici. Ma in quali cibi si potrò usare? Vediamolo insieme.

Prima di tutto nel pane, ma anche in crostini, cracker, grissini, biscotti e prodotti secchi di vario genere, cereali e simili. Potremmo trovarne anche in determinati impasti per pizze, minestre, surrogati di carne e alimenti a base di patate, sieri di latte in polvere salse.

Come abbiamo accennato, non solo cibi, ma anche alcune bevande potranno avere tra la lista degli ingredienti la farina di grillo. Basti pensare, ad esempio, alla birra, prodotti e bevande a base di cioccolato. Non sono esclusi nemmeno i semi oleosi o la frutta a guscio, così come alcuni tipi di snack.

A quanto pare, per la produzione di questo ingrediente si è stabilito di servirsi di un produttore unico, Cricket One Co. Ltd. Inoltre sarebbero stati stabiliti dei criteri molto rigidi da rispettare per il suo utilizzo per quanto riguarda le quantità. Ci sono del proporzioni specifiche da seguire nel suo impiego. Ogni prodotto potrà contenere una percentuale fissa di farina di grillo a seconda del peso, ad esempio per 100 grammi di pane potranno essere utilizzati 2 grammi di questo composto.

Come abbiamo detto la procedura per la produzione segue un rigido protocollo fatto di fasi di congelamento, lavaggio, essicazione e step vari al fine di poter utilizzare il grillo domestico senza rischi per la nostra salute.