A Caserta apre il primo Starbucks campano e offre lavoro: come candidarsi

Approda anche a Caserta il colosso della caffetteria Starbucks, l’azienda offrirà diverse opportunità di lavoro, bisogna candidarsi subito.

La globalizzazione commerciale continua a dare i suoi frutti. Che piaccia o no, sempre di più i grandi nomi internazionali si espandono a macchia d’olio, partendo dall’estero e colonizzando anche l’Italia, per la gioia di moltissimi fan. Sia che si tratti di abbigliamento, che di design o anche di generi alimentari, sono in numero crescente gli store che decidono di dare al nostro paese un’opportunità.

É stato recentemente il caso di Primark, l’azienda di origine irlandese specializzata in vendita di accessori, prodotti di bellezza, arredamento e abbigliamento super low cost, che ha scelto la Campania per una nuova apertura. Lo scorso 19 dicembre infatti, il negozio ha inaugurato al centro commerciale di Marcianise offrendo 150 posti di lavoro.

Ma non è finita qui, perché ora anche l’amatissimo franchising americano per gli appassionati di caffè, Starbucks, ha deciso di aprire i battenti a La Reggia Outlet di Marcianise. Un nome e una garanzia, un logo iconico che riporta alla mente i telefilm d’oltreoceano in cui i protagonisti sorseggiano lunghe e gustose bevande a base di cioccolato, the, cappuccini, espressi o caffè.

Con una fondazione risalente al 1971, Starbucks aggiungerà così un altro negozio alla lista dei 28 mila sparsi in tutto il mondo, anche questa volta offrendo un’esperienza in pieno stile americano al consumatore. Nuove opportunità di lavoro già aperte.

Come candidarsi alle offerte di lavoro per Starbucks di Caserta

La catena di caffetteria più grande e famosa al mondo darà anche a Caserta l’opportunità di un suo primo store. Questo significa quindi, anche nuove offerte di lavoro per molti. Per l’apertura presso La Reggia di Marcianise, si cercano diverse figure che possono già inviare la loro candidatura sebbene la data di apertura non sia stata ancora ufficializzata.

LEGGI ANCHE: A Salerno si sono accese le Luci d’Artista: il tema del 2023 fa sognare i bambini

Starbucks cerca innanzitutto Store Manager e Assistant Store Manager che abbiano delle pregresse esperienze verificabili nella mansione. Ma sono diversi anche i posti per il ruolo di baristi. I futuri impiegati si occuperanno nello specifico di preparare le bevande, naturalmente dopo un periodo di formazione. Le assunzioni proposte sono con contratto part-time.

Ad occuparsi delle selezioni sarà Percassi, che tramite il sito ufficiale, offrirà la possibilità di candidarsi per le diverse mansioni. I neo-assunti potranno usufruire di diversi benefici tra cui scontistiche per dipendenti, voucher pasto e bevande illimitate nel turno di lavoro.