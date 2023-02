Davvero Gina Lollobrigida stava per avere un figlio da un quindicenne?

Gina Lollobrigida avrebbe rischiato di avere un figlio da un amante quindicenne: è quanto sostiene il suo “vedovo”.

A fare questa pesantissima dichiarazione non sarebbe una persona che ha “sentito” parlare della vicenda, ma l’uomo che l’ha vissuta in prima persona.

Si tratta infatti di Javier Rigau, l’imprenditore spagnolo coinvolto in uno strano caso di matrimonio per procura in cui l’attrice sarebbe stata coinvolta contro la sua volontà.

Quello che sappiamo è che Gina affermò di non sapere cosa stava firmando quando le vennero presentati i documenti con cui accettava di sposare Rigau per procura, in Spagna. Si trattò quindi di un imbroglio di Rigau, il quale ad un certo punto aveva rotto il fidanzamento ma poi evidentemente se ne era pentito, cercando di riportare Gina all’altare con l’inganno.

Come si arrivò al matrimonio con un uomo più giovane di 34 anni rispetto alla “sposa”?

Quando era quindicenne Rigau stava per avere un figlio da Gina Lollobrigida

L’amore tra Gina e Javier salì agli onori delle cronache nel 2006, quando l’attrice annunciò l’intenzione di volersi sposare. Poco dopo i due si sarebbero lasciati e nel 2010 Rigau avrebbe tentato di sposare la Lollo raggirandola.

L’epilogo fu piuttosto drastico: Gina fece causa a Rigau, la Sacra Rota le diede ragione e annullò il matrimonio.

Successivamente però Javier Rigau fece molte rivelazioni in merito alla natura del rapporto che da anni lo legava a Gina Lollobrigida.

Per esempio l’imprenditore affermò che la loro relazione andava avanti dal 1976, cioè da quando Rigau – nato nel 1961 – aveva solo 15 anni e Gina 48.

Facile immaginare il motivo per cui, all’epoca, Gina scelse di mantenere la relazione assolutamente segreta: si sarebbe trattato di un vero e proprio scandalo che avrebbe fortemente danneggiato la sua reputazione.

Oltre a questo, se la relazione fosse stata scoperta probabilmente Rigau sarebbe stato allontanato da Gina e sembra evidente che nessuno dei due desiderasse un epilogo del genere.

Nel corso delle sue molte dichiarazioni Rigau spiegò anche che sua madre e suo padre non immaginavano nulla: i suoi genitori infatti erano spesso in viaggio e si fidavano moltissimo di Gina, che pensavano fosse soltanto “molto gentile” con loro figlio.

La rivelazione più scottante però è in merito alla gravidanza di Gina Lollobrigida proprio nei primi anni della relazione con il suo amante adolescente.

Rigau ha affermato che quando aveva 48 anni Gina rimase incinta ma che poi perse il bambino a causa di un aborto spontaneo.

Per molti si tratta di una semplice bugia inventata per fare scandalo ma bisogna ammettere che le cose potrebbero essere davvero andate così. Gli ingredienti ci sono tutti: l’inesperienza e l’irruenza di un amante troppo giovane, l’alta possibilità di aborto spontaneo in una donna ormai troppo matura per sostenere una gravidanza.