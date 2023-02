Anticipazioni La Porta Rossa 3: cosa accade stasera?

Si avvicina l’ultima puntata de “La Porta Rossa 3”: cosa accadrà stasera, ecco alcune succose anticipazioni da non perdere

La celebre serie televisiva in onda dal 2017 sta per giungere al suo epilogo. La Porta Rossa ha avuto la capacità di proporre un prodotto fresco, magnetico e appassionante ai telespettatori fin dalla prima messa in onda e di coinvolgere con le sue storie e i suoi personaggi a tutto tondo. Cosa accadrà stasera, ecco alcune anticipazioni.

Tre stagioni che sono state un successo, meritatissimo e che andranno a concludere l’arco narrativo proprio questa sera, 1 Febbraio, con la messa in onda delle ultime due puntate. Cosa accadrà, quale sarà l’epilogo di questa serie che ha saputo appassionare e tenere incollati i telespettatori allo schermo come poche altre? Abbiamo per voi qualche piccola anticipazione in attesa dell’appuntamento su Rai2.

La Porta Rossa: anticipazioni, cosa accadrà questa sera

La promessa, da parte di queste ultime due puntate, dovrebbe essere quella di rispondere a tutti i dubbi, gli interrogativi e le domande che ci siamo posti nel corso dell’intero arco narrativo.

Vanessa e Cagliostro, dopo gli avvenimenti della festa di Halloween, si ritroveranno ad affrontare un’ultima indagine, quella decisiva, che scoprirà le carte una volta e per sempre. Con un mescolarsi di passato e presente dovrebbe aprirsi la settima puntata, che vedrà anche Paoletto fare i conti col ritorno di Stella e l’indecisione di Filip.

L’ultimo episodio, l’ottavo, seguirà subito dopo. Qui scopriremo se Cagliostro riuscirà finalmente a mettere insieme i pezzi, con l’aiuto di Vanessa, superare l’ultima sfida, affrontare il passo più difficile e, finalmente, riuscire a varcare la “Porta Rossa”. Riusciremo a venire a capo del legame che li unisce? Cosa accadrà, quale sarà il loro destino?

Con la messa in onda di questa sera il pubblico dovrebbe finalmente ottenere tutte le risposte e l’attesa è sicuramente altissima. Non mancheranno emozioni e colpi di scena, su questo gli appassionati sanno bene di non dover aver dubbi.

Si chiude così un capitolo televisivo di grande spessore regalatoci da artisti talentuosi e di meritatissimo successo, come Lino Guanciale e Valentina Romani. Con loro, ci hanno accompagnato in questa avventura anche Gabriella Pession, Pierpaolo Spollon, Gaetano Bruno e altri straordinari interpreti che resteranno sempre nel cuore del pubblico.