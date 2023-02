Il prezzo “politico” sul gas: il governo premia chi ha sempre risparmiato

Il Governo si prepara a interrompere gli aiuti contro il caro bollette per aprile. La nuova manovra dovrebbe essere caratterizzata dal “prezzo politico” del gas e di sconti ad alcuni cittadini. Di cosa si tratta?

Il ministro dell’economia Giorgetti ha parlato di un possibile sconto sulle bollette a partire da aprile per tutte le famiglie “virtuose”. Il progetto dovrebbe prevedere una misura di aiuto selettiva che premierà coloro che hanno saputo tenere bassi i consumi in questi mesi di crisi.

In pratica il ministero starebbe lavorando a un meccanismo di tutela statale che faccia pagare il gas a un prezzo “politico” allorquando i consumi sono in linea con i precedenti storici di ogni famiglia. Le tariffe non agevolate dovrebbero invece seguire i prezzi determinati dal mercato. E così sarebbero premiati solo i virtuosi e coloro che hanno saputo risparmiare nei consumi.

La manovra, ovviamente, è ancora in fase di studio, quindi indefinita. Infatti non è neanche troppo chiaro cosa abbia inteso Giorgetti parlando di “prezzo polito”. Si tratterà forse di un costo pari a quello dell’anno scorso, a due anni fa o a un valore intermedio?

Il punto è che l’UE ha fortemente scoraggiato i bonus per tutti per contrastare il caro bollette: il fine è quello di privilegiare le misure selettive e offrire tutela e supporto soprattutto a coloro che in questi ultimi mesi hanno saputo adeguarsi alla situazione sprecando meno energia. Aiutare tutti potrebbe essere infatti controproducente, come dimostra il caso tedesco, dove le tariffe sono aumentate proprio a causa dell’intervento statale con bonus a pioggia.

Prezzo politico del gas: cosa si intende?

Quindi a partire dal primo aprile 2023, giorno in cui termineranno gli aiuti contro il caro energia, scatterà per forza di cose un nuovo meccanismo di tutela. Ma l’aiuto stavolta non dovrebbe essere elargito in base all’ISEE o a tutti indiscriminatamente. Si dovrebbe adottare un metro di intervento volto a premiare i comportamenti virtuosi e responsabili.

La proposta rubricato dal giornalismo sotto il nome di “prezzo politico” genera comunque ancora molti dubbi. Cosa significa non è infatti del tutto chiaro. Dopotutto il Governo ha fornito solo delle prime indicazioni molto vaghe. Non si sa per esempio se questo prezzo politico sarà applicato solo alle bollette del gas oppure anche alla luce.

Si è detto che il nuovo prezzo dovrebbe essere diviso in due: circa il 75%-80% dovrebbe essere calmierato dallo Stato, quando però i consumi appaino in linea con quelli degli anni precedenti (ed è questo il “prezzo politico”). Il restante 25%-30%, quello che dovrebbe rappresentare un’eccedenza e dunque uno spreco rispetto ai consumi medi degli anni precedenti, seguirà le tariffe di mercato.

Il nostro giudizio sulla nuova manovra, a partire dagli elementi finora a disposizione, è per ora di curiosa diffidenza. L’idea in sé appare un po’ macchinosa e opaca. Ma magari verrà spiegata meglio nei prossimi giorni.