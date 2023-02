Il segreto di bellezza di Belen? Altro che dieta e allenamento: c’è un trucco costosissimo!

Splendida e ricca di fascino, Belen Rodriguez lascia sempre senza fiato: il suo segreto di bellezza? Non solo dieta e allenamento

Parliamo di uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Belen Rodriguez, showgirl, conduttrice, modella, riesce sempre a catalizzare l’attenzione del pubblico con il suo talento, la sua solarità e la sua straordinaria bellezza. Qual è il suo segreto? Non solo dieta e allentamento: il “trucco” costosissimo.

Seguita sui social da oltre dieci milioni di follower, Belen è spesso al centro del gossip e della curiosità mediatica. Dalla sua straordinaria carriera alla sua vita personale, non c’è dettaglio che il pubblico non voglia conoscere di lei.

Molti si domandano, ad esempio, come faccia ad apparire sempre bellissima e in splendida forma. Dieta e allenamento, certo, ma non solo: andiamo a scoprire alcuni dettagli.

Non solo dieta e allentamento: il segreto di bellezza di Belen Rodriguez

Una bellezza straordinaria che, di sicuro, è capace di ammaliare chiunque la guardi. Belen Rodriguez ha sicuramente ricevuto in dono da madre natura dei tratti incantevoli che l’hanno resa una donna ricca di fascino e di grande eleganza.

Un tratto comune anche ai fratelli, Jeremias e Cecilia. In molti si sono chiesti se la forma fisica perfetta della showgirl, nel corso degli anni, fosse tutto merito della genetica, di una sana alimentazione e di un duro allentamento fisico.

Belen ha sempre spiegato di essere attenta al benessere del proprio corpo, di prendersene cura e di fare uso di creme, sieri e trattamenti estetici vari. A quanto pare, oltre ad uno stile di vita molto sano, la showgirl ricorrerebbe, di tanto in tanto, anche a qualche piccolo “trucco”.

Un esempio? Sedute di drenaggio che servono ad eliminare i ristagni linfatici, ma anche, come a quanto pare avrebbe fatto dopo il parto, l’Emsculpt. Di che si tratta? Di una sorta di processo che mira a eliminare i residui di grasso attraverso energia elettromagnetica e alla quale la showgirl avrebbe fatto ricorso dopo il parto.

Ovviamente questi particolari trattamenti si sommano allo sport, alle passeggiate, ai cicli di allentamento. E, ovviamente, ad una dieta pensata appositamente, sebbene la showgirl abbia sempre dimostrato di amare il buon cibo e di non rinunciare a qualche piccolo sgarro di tanto in tanto, come tutti noi e come giusto che sia.