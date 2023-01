Prezzo del gas in calo a febbraio: il Governo spiega di quanto

Le bollette del gas potrebbero calare di molto a febbraio. Si parla di una riduzione ingente: fino al 40%. Ma la crisi, ovviamente, non è finita e le tariffe del gas a gennaio saranno del 30% superiori a quelle precedenti il 2022.

Questo mese gli italiani pagheranno ancora un prezzo alto per il gas. Per l’elettricità, invece, la spesa media sarà il doppio rispetto a quella dell’anno scorso. Ma riguardo al prezzo del gas c’è una buona notizia: i prezzi scenderanno a febbraio.

Dopo il calo registratosi all’inizio dell’anno per il prezzo spot del gas, anche a gennaio potrebbe arrivare un piccolo taglio nelle bollette. Il tutto in seguito a meni di panico scatenati dai rincari mostruosi che hanno annichilito moltissime famiglie nel mercato tutelato. Per le tariffe del gas di febbraio è invece attesa una riduzione più importante. Le previsioni parlando di un prezzo all’ingrosso intorno ai 60 euro/Megawattora, contro i 117 euro/Megawattora usati dall’Autorità per le bollette di dicembre 2022. E tale crollo del prezzo avrà un impatto positivo sull’inflazione.

Anche il Governo è ottimista, e il ministro dell’economia Giorgetti ha parlato apertamente di un taglio del prezzo del gas a febbraio fino al 40%. Si valuta anche l’idea di un “prezzo politico“. Ecco cosa ha dichiarato il ministro: “Stiamo lavorando a un meccanismo per il quale si paghino, a un prezzo che ho definito politico, i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia“.

Insomma, il Governo si aspetta che da inizio febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta. Le ragioni della riduzione dei prezzi delle bollette possono essere riconducibili a diversi fattori fra cui, soprattutto, le temperature più miti che hanno permesso di non consumare troppo le scorte. Poi c’è l’energia che arriva dalle centrali nucleari francesi, offerta a prezzo di ribasso grazie a un accordo vincolato dall’UE. E poi conta anche il lavoro svolto in Germania, dove sono stati costruiti tre nuovi rigassificatori in tempi record.

Prezzo del gas in calo a febbraio, la situazione

Secondo gli esperti la crisi energetica ha spinto molte famiglie in Europa (soprattutto in Germania e Italia) a ridurre la domanda di gas. Da questa razionalizzazione dipende dunque un sensibile calo del prezzo.

“Gli aiuti contro il caro energia proseguiranno anche dopo il 31 marzo, ma con una formula diversa“, ha spiegato ancora il ministro dell’economia. Il costo della bolletta, in pratica, potrebbe essere diviso in due. Il 75-80% verrebbe calmierato dallo Stato. Poi, per il restante 25-30%, i consumatori pagheranno tariffe di mercato.

LEGGI ANCHE: Se usi le lampade per le unghie smetti subito: rischio cancro

Questo metodo è già stato sperimentato virtuosamente in Germania. Ma la speranza è appunto che i prezzi siano di nuovo tollerabili e che la crisi energetica, piano piano, rientri del tutto.