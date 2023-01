I segreti degli ultimi mesi di Gina Lollobrigida: era meglio non conoscerli?

Gina Lollobrigida, svelati i segreti riguardanti gli ultimi mesi di vita dell’attrice, sul web scoppia la polemica

L’ex factotum ed assistente di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata andata in onda ieri 22 gennaio 2023 su Rai Uno. Tra le varie cose ha parlato del rapporto che la famosa e stimatissima attrice aveva con il figlio, Andrea Milko Skofic, e della vicenda che riguarda il matrimonio con Francisco Javier Rigau.

Alla conduttrice ha raccontato che non è mai stato facile il rapporto tra la Lollobrigida e suo figlio, a creare delle rotture anche il fatto che fosse così famosa e non potesse dedicare a lui tutto il suo tempo. A detta sua l’attrice aveva un carattere molto forte, dava il massimo e pretendeva il massimo, con Andrea non sono mai riusciti a prendersi.

Andrea Piazzolla ha fatto sapere di aver incontrato per la prima volta Gina Lollobrigida nel 2009, pian piano la loro frequentazione è diventata sempre più intensa. Nel 2013 hanno scoperto il matrimonio per procura dello spagnolo e da quel momento è iniziato un vero e proprio incubo. Alla Venier ha rivelato che il figlio si è subito schierano con Rigau, senza dare mai alla madre la possibilità di chiarire.

Gina Lollobrigida e gli ultimi mesi di vita, alcune rivelazioni dovevano rimanere private? Cosa ha raccontato Piazzola

L’ex factotum dell’attrice pensa che nei suoi confronti la giustizia non abbia avuto rispetto. Non si spiega come abbiano potuto toglierle l’avvocato per imporle avvocato il compagno dell’associata dello studio che difendeva Milko, Dimitri e Rigau. Ha poi rivelato che la Lollobrigida ha provato a lungo a fare ricorsi ma non è servito a nulla.

Andrea Piazzola non è riuscito a nascondere la commozione parlando delle ultime settimane di vita dell’attrice, della caduta, del ricovero e dell’intervento subito al femore. Ingroia ha mostrato la privata scrittura del 2006 in base alla quale il matrimonio con Rigau doveva essere solo canonico, senza effetti patrimoniali o civili, con una totale separazione dei beni. In caso di violazione gli eredi potevano chiedere danni per un valore di 2 milioni di euro.

Parlando degli ultimi giorni di vita dell’attrice ha raccontato che l’aveva accompagnata in ospedale per fare una tac, l’aveva chiesta senza mezzo di contrasto ma il medico disse che doveva farla per forza con il contrasto. Lui rimpiange il fatto di non essersi opposto dal momento che sarebbe stato proprio il contrasto a bloccarle i reni.

LEGGI ANCHE: Il “grande amore” di Gina Lollobrigida, che cercò di sposarla senza farglielo sapere

Quando gli dissero che non c’era più nulla da fare per Gina Lollobrigida lui non voleva accettarlo, Andrea Piazzola ha confessato che per lei avrebbe fatto di tutto, anche donarle un rene.