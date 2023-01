La Romania cerca di influenzare le votazioni del GF VIP: che sta succedendo?

Cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip? La Romania sta cercando di influenzare le votazioni, cosa c’è da sapere

Va in onda stasera su Canale 5 in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Come sempre durante la settimana i ‘vipponi’ non hanno fatto di certo annoiare i telespettatori con le loro dinamiche tra litigi, flirt e molto ancora ancora.

C’è grande attesa da parte dei telespettatori per la messa in onda della 30esima puntata del reality, durante la quale si assisterà ad un’eliminazione. Al televoto sono finiti Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan, sul web da giorni si fanno sondaggi per cercare di capire chi di loro abbandonerà la casa più spiata d’Italia.

Al momento nelle classifiche di gradimenti sembra essere Nikita la preferita con il 43% delle preferenze, dopo di lei c’è Oriana, i dati dei sondaggi però si aggiornano continuamente. La Marzoli, ad esempio, sta conquistando il 39% delle preferenze e questo potrebbe dipendere anche dalle parole positive pronunciate da Sonia Bruganelli nei suoi confronti. George Ciupilan a rischio squalifica, la Romania tenta di condizionare le votazioni del GF Vip Stando agli attuali sondaggi il concorrente che al momento sembra essere più a rischio eliminazione è George Ciupilan con solo il 16% di preferenze da parte del pubblico. Un risultato alquanto deludente che ha spinto il telegiornale di Romania TV ad invitare tutti a votare per salvare il gieffino. Ciupilan è nato proprio in Romania, dove è cresciuto con la nonna in seguito alla separazione dei suoi genitori. Al Grande Fratello Vip ha raccontato che è stata poi la madre a portarlo in Italia per cercare di garantirgli un futuro migliore.