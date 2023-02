Poste Italiane assume a tempo indeterminato: come candidarsi

By

Anche nel 2023 Poste Italiane assume: quale posizione è aperta e come candidarsi per arrivare al tempo indeterminato

Ci sarà tempo fino al 12 Febbraio di quest’anno per candidarsi alle posizioni aperte che riguardano diversi territori italiani. Anche quest’anno, infatti, Poste Italiane assume ed è alla ricerca di una specifica figura. Andiamo a scoprire quali sono i requisiti, come funziona la candidatura e qual e quale l’iter per il contratto a tempo indeterminato.

Come abbiamo detto le selezioni sono aperte fino al 12 Febbraio e per avervi accesso gli interessati dovranno recarsi sull’apposito sito web e presentare la candidatura. Ovviamente sono richiesti determinati requisiti di cui a breve andremo a parlare. Va specificato che, inizialmente, il contratto sarà a tempo determinato e avrà durata di tre o quattro mesi. L’obbiettivo, ovviamente, è quello di arrivare poi a quello indeterminato, stabile e duraturo. Vediamo i dettagli.

Poste Italiane assume: posizioni e come candidarsi, anche a tempo indeterminato?

Come abbiamo detto si tratta di un’opportunità che abbraccia tutto il territorio italiano. Si ricercano figure di postini, portalettere e, per avere accesso alle selezioni e poter inviare la propria candidatura sull’apposito sito web, è necessario possedere determinati requisiti.

Per prima cosa si deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di patente di guida. Nel caso di Bolzano occorre anche il patentino di bilinguismo. Non sembra indicato un limite di età né sono richieste competenze specifiche o una precedente esperienza nel ruolo.

A seconda delle caratteristiche individuali e delle esigenze specifiche sul territorio, i candidati selezionati saranno collocati laddove occorre. Come già detto, l’assunzione prevede un contratto a tempo determinato che dovrebbe coprire il periodo di Febbraio/Maggio di quest’anno.

Una volta inoltrata la candidatura i diretti interessati dovranno superare un test attitudinale di tipo logico, una prova di guido sul mezzo aziendale e un colloquio orale. Tutte le specifiche dovrebbero essere comunicate a mezzo mail dopo aver aderito alla selezione. Si specifica che titolo di studio e patente dovranno essere presentati già al momento della prima convocazione.

I fortunati che riusciranno a superare la selezione e a vedersi riconosciuto il contratto potranno poi sperare, col tempo, di riuscire ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, sebbene spesso l’iter risulti abbastanza lungo e non vi sia alcun tipo di garanzia a riguardo. Si tratta comunque di un’occasione da non perdere.