Il tuo partner non ti parla più? Ti spieghiamo cosa sta succedendo

Il silenzio potrebbe essere considerato un gigantesco problema di comunicazione di coppia, ma non è sempre così.

In alcuni casi, infatti, il silenzio può essere considerato un meccanismo molto salutare all’interno di una coppia.

Per esempio dopo un litigio è naturale non aver voglia di parlare con il partner e può essere molto utile prendersi del tempo per sbollire.

Questo permetterà di tenere sotto controllo l’aggressività e non scatenare una nuova lite che potrebbe deteriorare ulteriormente il rapporto.

Anche non dire tutto al partner è una sorta di “silenzio funzionale”, a meno che non si tratti di nascondere un tradimento. Avere degli spazi tutti per sé, con amici, attività e interessi del tutto personali può essere davvero un toccasana per la coppia.

Mantenendo infatti interessi, attività e amici differenti ogni partner avrà la possibilità di continuare e sviluppare la propria vita avendo sempre cose nuove da raccontare al partner.

Quando il silenzio è un problema per la comunicazione della coppia?

Il silenzio che fa bene alla coppia è quello che dura poco.Se, per esempio, dopo un litigio si passano diversi giorni senza parlare, è perfettamente normale.

Se però il silenzio si prolunga in maniera ostinata e dura molto a lungo si crea una profonda divisione emotiva tra i due partner, una divisione che sarà molto difficile colmare per recuperare la vicinanza perduta.

In un altro scenario se i partner non amano condividere almeno in parte i propri interessi o parlare della propria vita al di fuori della coppia significa che l’affetto si sta trasformando in abitudine e indifferenza.

Infine, per capire se un silenzio è tossico oppure no basterà osservare le reazioni del partner o analizzare le proprie reazioni quando si passa del tempo insieme, ma in silenzio, nella stessa stanza.

Se il silenzio è un silenzio imbarazzato o teso significa che ci sono degli irrisolti nella coppia che bisogna analizzare. Anche se può essere faticoso è necessario manifestare al partner i motivi di quel silenzio oppure chiederne i motivi all’altra persona.

Fondamentalmente è necessario dare inizio a una nuova comunicazione che porterà lentamente al superamento dell’ostacolo.

Se invece il partner non ci parla più come una volta ma non si avvertono segni di tensione particolare può anche significare che la coppia si trova in una nuova fase della sua storia, probabilmente una fase più matura in cui non c’è tanto bisogno di parole.