È morta la prima Mercoledì Addams: ha avuto una vita terribile

È morta la prima Mercoledì Addams, l’attrice bambina che impresse il personaggio dell’immaginario collettivo.

Si chiamava Lisa Loring e aveva vestito i panni di Mercoledì Addams nel primo show televisivo realizzato sui famosissimi personaggi gotici.

La prima serie andò in onda tra il 1964 e il 1966 e all’epoca delle prime riprese aveva soltanto sei anni.

Il suo carisma naturale e il suo gigantesco talento da attrice, però, le permisero di trasformarsi in una vera e propria icona della cultura popolare mondiale.

Fu lei, per esempio, a imporre al personaggio di Mercoledì l’espressione terribilmente seria e imbronciata che poi è stata ripresa da tutte le altre attrici che hanno ricoperto lo stesso ruolo.

In virtù del successo ottenuto con il personaggio di Mercoledì, Lisa è entrata di diritto a far parte della Young Hollywood Hall of Fame. Si tratta di una fondazione che – proprio come la Hall of Fame degli adulti – si propone di celebrare la grandezza dei migliori attori di Hollywood dall’inizio del ‘900 a oggi.

Ne fanno parte, per esempio, Drew Barrymore per il suo ruolo in E.T. ma anche Christina Ricci, la seconda famosissima attrice che ricoprì il ruolo di Mercoledì Addams, e Britney Spears.

La triste morte della prima Mercoledì Addams

Purtroppo quella di Lisa non è stata una vita semplice. I suoi genitori per esempio divorziarono appena dopo la sua nascita. La bambina crebbe prima alle Hawaii e poi a Los Angeles insieme alla madre che però morì per le conseguenze dell’alcolismo.

Lisa perse la sua unica figura di riferimento, quella materna, quando aveva solo dieci anni e, nel frattempo, aveva anche concluso le riprese della serie che l’aveva resa famosa.

Purtroppo dopo la partecipazione a La Famiglia Addams l’attrice non riuscì ad ottenere parti di grande rilievo, con l’unica eccezione della soap opera As The World Turns, che andò in onda tra il 1981 e il 1983.

Purtroppo, come sua madre prima di lei, nel corso della sua vita Lisa ha abusato di sostanze nocive, infatti il suo matrimonio (con un attore porno) durò appena un anno proprio a causa dei problemi di droga di lei.

Oltre alle droghe, Lisa faceva uso smodato anche di tabacco, dal momento che l’attrice era una fumatrice accanita.

Il fumo e la pressione alta l’hanno portata alla morte per ictus il 28 Gennaio 2023.