Lasciare l’Italia è impossibile: viaggi saltati, soldi persi e disagi enormi

By

La crisi dei passaporti in Italia è ormai un problema che sta paralizzando le istituzioni, le agenzie di viaggio e gli italiani.

Nelle ultime settimane migliaia di cittadini si sono messi in fila in tutta Italia allo scopo di rinnovare un passaporto scaduto e mettersi in viaggio oltre confine.

Purtroppo si registrano enormi ritardi in tutta Italia con file che durano per ore e un’amministrazione priva delle risorse necessarie a far fronte all’emergenza.

Al fine di rispondere in maniera adeguata alle richieste dei cittadini italiani che hanno bisogno di fare o di rinnovare il proprio passaporto in molti uffici il personale è costretto a fare straordinari per molti giorni di seguito.

Nonostante il super lavoro del personale amministrativo però è materialmente impossibile smaltire tutte le pratiche in tempo utile e gli ultimi comunicati diramati ai cittadini indicano addirittura la necessità di attendere per almeno 6 mesi prima di ottenere il rinnovo del documento.

Cause e conseguenze della crisi dei passaporti

Le cause alla radice della crisi sono principalmente strutturali. L’amministrazione italiana è organizzata in maniera da ricevere ed elaborare un certo numero di richieste di rinnovo dei passaporti all’anno.

Inoltre, in tempi normali le richieste di rinnovo sono più o meno distribuite nel corso dell’anno e questo rende più facile la loro gestione.

L’attuale crisi di passaporti è stata determinata dal fatto che migliaia di italiani hanno presentato la richiesta nello stesso momento, ma perché questo è avvenuto?

Il motivo è che a causa del prolungato stop agli spostamenti internazionali causato dal Covid molte persone non viaggiano da oltre due anni.

In questo periodo il passaporto di moltissimi italiani è scaduto, quindi non può più essere accettato negli aeroporti o alle frontiere, ma in pochi si sono preoccupati di rinnovarlo proprio a causa del fatto che viaggiare sarebbe stato comunque difficile o addirittura impossibile.

Dal momento che con il 2023 sono caduti definitivamente tutti i divieti agli spostamenti internazionali, le persone hanno nuovamente voglia di viaggiare e hanno cominciato a prenotare viaggi internazionali.

LEGGI ANCHE: Se hai figli nati nel 2004 puoi chiedere questo bonus

Oltre il 94% delle agenzie di viaggio però si è trovata costretta ad annullare viaggi e prenotazioni a causa del fatto che chi doveva partire non era stato in grado di ottenere per tempo il rinnovo del documento. Le perdite economiche per il settore sono enormi.