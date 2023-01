Netflix | Quindi cosa succederà alla seconda serie di Mercoledì?

La seconda serie di Mercoledì si farà, ma negli scorsi giorni erano sorti moltissimi dubbi sulla produzione Netflix. La piattaforma infatti ha rischiato di perdere tutto.

In linea generale “squadra che vince non si cambia” e, proprio in virtù del gigantesco successo mediatico della prima serie di Mercoledì ci si aspettava che Netflix ne avrebbe sfruttato la scia il più a lungo possibile.

Di certo le intenzioni dell’azienda sono sempre state queste, ma le complesse evoluzioni del mercato finanziario stavano per distruggere tutti i piani a lungo termine.

Per qualche giorno infatti è circolata la notizia secondo cui la seconda serie di Mercoledì non sarebbe stata su Netflix.

Si trattava di una voce molto credibile considerando il fatto che era basata su fatti assolutamente veri. Nello specifico la MGM, proprietaria dei diritti su tutti i personaggi della Famiglia Addams, è stata recentemente acquistata da Amazon Video di Jeff Bezos.

La conseguenza più logica è che Bezos decidesse di togliere la seconda serie di Mercoledì a Netflix per distribuirla attraverso i propri canali, cioè su Amazon Prime Video.

Moltissimi utenti posseggono sia un profilo Netflix sia un profilo Amazon Prime, quindi per loro in particolare non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Per coloro che, invece, avevano seguito la prima serie su Netflix e non sono titolari di un account Amazon Prime le cose si sarebbero fatte complicate.

Netflix perde la seconda serie di Mercoledì Addams?

Come si sa benissimo da diversi mesi Netflix non sta navigando in buone acque. Dopo anni di crescita continua l’azienda sta perdendo colpi e sta facendo sempre meno iscritti a causa della concorrenza delle altre piattaforme.

Perdere la seconda serie di Mercoledì sarebbe stato un colpo terribile per l’immagine di Netflix, che avrebbe dimostrato di non avere la forza di opporsi allo strapotere di Bezos.

Stando agli ultimi aggiornamenti però le cose si sono evolute a favore di Netflix. Non sappiamo quali siano state le argomentazioni dell’azienda (probabilmente assegni a molti zeri), ma pare che sia riuscita a convincere Amazon Video a rinunciare alle pretese sulla seconda serie di Mercoledì.

A confermare la cosa è stato la pubblicazione del trailer della seconda stagione direttamente sui canali Neflix, quindi ogni dubbio è stato letteralmente spazzato via.

Non rimane che aspettare: tra una manciata di mesi tutti gli appassionati del mondo potranno tornare a premere play!