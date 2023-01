Whatsapp, il nuovo aggiornamento cambia la fotocamera: cosa sarà possibile fare

In arrivo una nuova interfaccia grafica per la fotocamera di WhatsApp. Con il nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica di Meta, già disponibile sul Play Store, gli utenti potranno sperimentare molte novità.

Si è parlato diffusamente della nuova funzione che permette di inviare messaggi a sé stessi, per prendere appunti, fissare promemoria e altro. Ma c’è anche da provare la nuovissima interfaccia grafica per la fotocamera, introdotta per rendere più semplice l’utilizzo di foto e video.

La versione di WhatsApp che introduce queste nuove funzionalità è la 2.23.2.73, ma sul Play Store è già disponibile la versione 2.23.2.76, che include tutte le specifiche sviluppate per il precedente update. Riguardo alle funzioni specifiche della nuova interfaccia, la questione è già nota nota agli appassionati di argomenti tech e social: se ne è parlato tanto negli scorsi mesi, fra leak, testimonianze di beta tester e anticipazioni dagli States.

In pratica con la nuova funzione WhatsApp permette all’utente di scegliere più agevolmente tra la modalità foto o video direttamente sulla schermata principale. Scegliendo la voce “Video” si può quindi registrare al volo un filmato, senza doverlo condividere attraverso un passaggio indiretto. Basterà cliccare sul tasto circolare una sola volta, senza tenerlo premuto. A tenerlo premuto non succede nulla.

Nuova funzione di WhatsApp: cambia l’interfaccia della fotocamera

Sarà anche possibile registrare un video restando nella modalità “Foto”. Nella fattispecie, sarà necessario premere il tasto circolare per l’intera durata del filmato, proprio come succedere già in precedenza. Per tutto il resto, l’interfaccia rimane la solita. Ci sono quindi i pulsanti noti per uscire e per attivare il flash in alto e i pulsanti per accedere alla galleria. Per utilizzare la fotocamera anteriore o posteriore, i comandi sono in basso.

Questa funzionalità è stato promossa quando è stata provata dai beta tester. E un po’ a sorpresa gli sviluppatori della app hanno deciso di rilasciarla per tutti prima del previsto. Per aggiornare WhatsApp, basta andare sul Play Store o sull’App Store e cliccare su “scarica l’aggiornamento”.

In pratica ciò che interessa è che la fotocamera è stata ridisegnata per dare agli utenti la possibilità di passare alla modalità video con un semplice tocco. Questo è quanto: non sarà più necessario toccare e poi tenere premuto per registrare un video.

LEGGI ANCHE: Prendi appunti su WhatsApp: arriva la funzione che aspettavi da sempre

Il nuovo aggiornamento, ovviamente, include tutte le correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni rispetto alla precedente versione beta 2.23.2.