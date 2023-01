Prendi appunti su WhatsApp: arriva la funzione che aspettavi da sempre

Una nuova funzione permetterà di prendere appunti su WhatsApp: una novità semplice e geniale che semplificherà la vita di tutti.

Prendere appunti delle informazioni che ci si scambia ogni giorno su WhatsApp è necessario in moltissime occasioni, soprattutto quando attraverso questo social vengono scambiati dati importanti.

Nella maggior parte dei casi andiamo a memoria (ricordare l’ora di un appuntamento, il giorno di una visita, il nome del ristorante a cui l’amico ha prenotato) ma in alcuni casi daremmo qualsiasi cosa per avere a portata di mano un foglio di carta e una penna.

In una società che si affida sempre meno alla carta e alla scrittura a mano, però, trovare un block notes non è la più semplice delle imprese, a meno di non averlo sempre in borsa con noi.

E se possiamo fare uno screenshot del messaggio importante per poterlo recuperare dalla galleria, quando si tratta di ritrovare informazioni che ci sono arrivate tramite messaggio vocale le cose sono ancora più complicate.

Fortunatamente WhatsApp ha integrato una funzione che risolverà questo problema.

WhatsApp: prendere appunti in chat finalmente sarà possibile anche in Italia

Quando una nuova funzione viene implementata su WhatsApp non viene “distribuita” a tutti gli utenti contemporaneamente. Viene infatti diffusa a scaglioni di utenti, quindi alcune persone si rendono conto che WhatsApp è “cambiato” all’improvviso e altre “rimangono indietro”.

La funzione che consente di prendere appunti ha già raggiunto milioni di utenti in tutto il mondo ma in Italia non è ancora arrivata. Fortunatamente l’attesa è finita e ora sarà possibile prendere appunti in una chat dedicata.

Si tratta in realtà della classica scoperta dell’acqua calda, dal momento che su moltissimi social gli utenti mandavano dei messaggi a se stessi per non perdere di vista informazioni importanti.

Da ora sarà possibile scrivere a se stessi anche su WhatsApp e presto sarà possibile farlo anche in Italia.

La chat con se stessi funzionerà come una qualsiasi altra chat, quindi la si potrà usare per:

scrivere appunti

inviare o inoltrare note vocali

inviare o inoltrare screenshot

inviare o inoltrare fotografie.

Per avviare una chat con se stessi basterà cliccare sull’icona che si trova in basso a destra nella schermata di WhatsApp che mostra la lista delle chat recenti.

Dopo il clic si aprirà una nuova schermata con l’elenco di tutti i contatti presenti in rubrica e che hanno installato WhatsApp. Il primo contatto sarà il nostro e basterà cliccarci su per avviare la chat.