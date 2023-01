Se non riesci a dormire forse la colpa è di ciò che mangi a cena: ecco cosa evitare

Da evitare a cena la carne rossa perché contiene la tirosina, un amminoacido che svolge un’azione stimolante mentale in grado di disturbare il ritmo sonno-veglia. Meglio prediligere la carne bianca come coniglio, pollo e tacchino, anche il pesce è consigliato.

Insonnia, quali altri cibi evitare e quali invece prediligere a cena

Ci sono delle limitazioni anche per la frutta secca, questa apporta notevoli benefici all’organismo ma a cena deve essere consumata con moderazione per evitare effetti stimolanti.

Un altro alimento da evitare è la liquirizia, questa ha delle proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, espettoranti e molte altre ancora. Però ha anche delle importanti capacità diuretiche proprio per questo se la consumate a cena potrebbe farvi alzare diverse volte durante la notte disturbando il sonno.

A differenza di ciò che in molti pensano c’è il via libera a cena per l’assunzione di riso, pasta e altri carboidrati. C’è la credenza che questi alimenti a cena facciano ingrassare ma non è così se consumati nella giusta quantità e con semplici condimenti. Ciò che in molti non sanno è che i carboidrati contengono quantità alte di serotonina, molecola che agisce positivamente contro insonnia e ansia.

Da evitare invece gli alimenti lievitati con pizza e pane dal momento che il lievito che contengono possono causare danni alla flora batterica intestinale agendo negativamente sul decorso della digestione disturbando inevitabilmente il sonno.

LEGGI ANCHE: Se non riesci a dormire queste sono le strategie migliori contro l’insonnia

Ottima invece l’avena per via della sua capacità di distendere i nervi e il sistema nervoso, questo alimento favorisce infatti un sonno profondo e sereno. L’alto contenuto di fibre favorisce la digestione, inoltre ha un basso indice glicemico ed è ricca di essenziali acidi grassi e proteine.

L’avena si trova in chicchi, in fiocchi ma anche sotto forma di farina. A cena potete usarla per la preparazione di insalate, zuppe, pane e altri alimenti che influiranno positivamente sulla qualità del sonno.