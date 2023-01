GF Vip, sospetti sui concorrenti: di cosa sono accusati

Sono nati dei sospetti sui concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, una frase non è sfuggita ai telespettatori, di cosa si tratta

Come al solito il Grande Fratello Vip non smette di regalare colpi di scena a tutti coloro che seguono con costanza il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nei giorni scorsi alcune parole pronunciate nella casa più spiata d’Italia hanno insospettito non poco i telespettatori.

Da qualche giorni in moltissimi si stanno chiedendo se i concorrenti del Grande Fratello Vip abbiano accesso a Twitter. Sui social tantissimi sono i sospetti avanzati dagli utenti dopo aver sentito una frase detta da Nicole Murgia durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura.

La gieffina stava parlando con Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Luca Onestini quando, forse senza farci troppo caso, si è lasciata sfuggire alcune parole che hanno immediatamente provocato moltissime reazioni sui social.

Una frase di Nicole Murgia al GF Vip crea sospetti, cosa ha detto la gieffina

È risaputo che in ogni edizione del Grande Fratello Vip andata in onda fino ad ora i concorrenti hanno sempre avuto il divieto di avere dei telefoni e avere la possibilità di accedere ad internet.

Ciò che però ha detto Nicole Murgia nella casa più spiata d'Italia ha fatto pensare che i concorrenti possano accedere a Twitter. Tutto è successo mentre commentavano l'imitazione di Oriana Marzoli, fatta dalla Murgia. Quest'ultima ha fatto sapere che dentro le avevano detto che andava bene, anche l'influencer venezuelana ha confermato dicendo che l'ha fatta alla perfezione.

Subito dopo Nicole ha rivelato: “Mi ha detto Edoardo che hanno fatto un commento su Twitter…”. Alla dichiarazione della gieffina Oriana è apparsa alquanto sorpresa, le ha infatti chiesto come faceva lui a saperlo. A quel punto è intervenuto Donnamaria per farle capire di stare zitta e non rivelare altri dettagli, lasciando chiaramente intendere che non avrebbe dovuto dire nulla in merito.