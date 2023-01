Arrivano le gelate in Campania: le disposizioni Gori per evitare danni ai contatori

Gelate in arrivo in Campania nei Giorni della Merla: Gori mette a disposizione delle indicazioni fondamentali per evitare danni irreparabili a contatori e impianti idrici.

Come le previsioni facevano sapere già da tempo, quest’anno la tradizione dei Giorni della Merla verrà rispettata appieno. Le antiche credenze popolari infatti, parlano di queste giornate come le più fredde dell’anno, sebbene negli ultimi anni i cambiamenti climatici abbiano smentito più volte la leggenda.

Questa volta invece, proprio a ridosso della fine di gennaio, si prevede un forte freddo in arrivo in tutta Italia. Le temperature gelide però, si concentreranno principalmente nelle zone più interne, che potrebbero essere interessate anche da variabilità e rovesci. Anche la Campania, come molte altre regioni, sarà colpita da un abbassamento termico che desta preoccupazione, soprattutto per i possibili danni a cui si rischia di andare incontro.

A risentire del freddo infatti, saranno principalmente contatori idrici e impianti, posti all’esterno delle abitazioni. I fenomeni di congelamento più rischiosi tuttavia, possono essere prevenuti grazie a dei semplicissimi accorgimenti, che Gori ha deciso di condividere con i cittadini proprio in vista dei Giorni della Merla.

Salvare i contatori dalle gelate in Campania è possibile: bisogna seguire questi consigli

Il territorio della Campania sarà interessato nelle prossime ore dalle temperature probabilmente più basse dell’anno, come comunicano i bollettini della Protezione Civile. É il caso dunque, di provvedere in tempo a mettere in salvo gli impianti idrici delle abitazioni, prima che il gelo possa danneggiarli in maniera irreparabile.

Gori suggerisce innanzitutto, di proteggere i contatori ubicati all’esterno delle case, attraverso una copertura in materiale possibilmente isolante, come plastica o imballaggi. Quando le temperature raggiungeranno i loro livelli minimi, quindi durante la notte in particolar modo, bisognerà lasciare un filo d’acqua che scorre dal rubinetto, raccogliendola in un contenitore.

Questa semplice azione eviterà possa congelare all’interno delle tubature. Per quanto riguarda invece, le dimore disabitate durante l’inverno, Gori consiglia di chiudere la chiave d’arresto in prossimità del contatore. Si dovrà poi procedere a svuotare l’impianto idraulico a cui è stata bloccata l’acqua. Anche in questo caso infine, si dovranno proteggere i contatori con materiali isolanti.

La guida completa di Gori è disponibile in un video su Youtube, in cui i singoli passaggi vengono mostrati molto semplicemente. Resta comunque la possibilità di rivolgersi al numero verde di assistenza 800-218270 in caso di guasti e disagi, disponibile 24 ore su 24.