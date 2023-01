Perché la paura dell’ex di Belen è la stessa di tutti i padri separati

L’ex compagno di Belen ha parlato spesso della sua splendida bimba: perché la sua paura è quella di molti padri separati

Antonino Spinalbanese è l’ex compagno della celebre e bellissima showgirl Belen Rodriguez. Dall’amore tra i due è nata una splendida bambina, la piccola Luna Marie, di cui il concorrente del GF Vip ha parlato spesso ai suoi compagni d’avventura. Le sue paure, perché sono comuni a molti padri separati.

Al momento l’ex hairstylist è uno dei concorrenti più apprezzati della casa più spiata d’Italia e nel suo percorso ha stretto amicizie e rapporti sinceri con alcuni dei suoi compagni di viaggio. A loro, spesso, ha parlato della sua bellissima bimba, svelando anche alcune paure che sicuramente sono comuni a molti genitori, a molti padri, anche separati. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’ha raccontato Antonino Spinalbanese.

Antonino Spinalbanese: le paure dell’ex compagno di Belen

Stare isolati, senza contatto con l’esterno, seppur per prendere parte ad un progetto televisivo non è certo facile, per nessuno. Non c’è da sorprendersi se spesso la nostalgia si faccia sentire per i concorrenti del programma.

E, soprattutto, per un padre lontano dalla sua bimba. Spesso Antonino Spinalbanese ha svelato quanto profonda e dura fosse la lontananza da Luna Marie e raccontato quanto fondamentale la piccola sia nella sua vita.

A quanto pare, l’ex compagno di Belen avrebbe svelato di aver sempre “saputo” che sarebbe stato un papà nella sua vita, prima o poi e che si era immaginato o sognava di costruire una famiglia “da Mulino Bianco”. Sebbene il suo amore con Belen sia giunto al capolinea, l’ex hairstylist avrebbe spiegato che Luna Marie è tutto ciò che sognava e di cui ha bisogno. “Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina” avrebbe detto ai suoi compagni. “Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta”.

LEGGI ANCHE: Il vero motivo del ritiro di Papa Benedetto finalmente svelato: incredibile

Spinalbanese avrebbe anche confessato una paura che è spesso comune ai genitori costretti a stare lontano dai figli, per lavoro, per esigenze di vita o per altre cause. “Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me” avrebbe spiegato.

Non c’è dubbio che la mancanza della piccola sia davvero dura da sopportare per Spinalbanese e di sicuro rivederla, alla fine della sua avventura, sarà un momento di grande emozione.