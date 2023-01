Se usi le lampade per le unghie smetti subito: rischio cancro

Se abitualmente utilizzate le lampade per la vostra nail art dovete assolutamente sapere a cosa andate incontro, possono causare tumori

Da anni è spopolata la moda delle unghie in gel, semipermanente e atre simili nail art che per essere realizzate alla perfezione prevedono l’utilizzo di lampade a raggi UV. Senza dubbio il risultato è straordinario, per circa un mese le unghie appaiono curate e splendide, ma vi siete mai chiesti se state mettendo la vostra salute a rischio con queste attrezzature?

Stando ad uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications lampade a raggi ultravioletti sembrano causare importanti danni al DNA e causano nelle cellule delle mutazioni.

Il professore di bioingegneria e medicina cellulare e molecolare presso l’UC San Diego Ludmil Alexandrov, coautore dello studio, ha rivelato che tutte queste lampade utilizzate per la manicure vengono messe in commercio come prodotti sicuri. A detta sua però, nessuno fino ad ora ha realmente studiato tali dispositivi e il modo in cui possono influenzare a livello cellulare e molecolare le cellule.

Le lampade a raggi UV possono essere davvero dannose per la salute, cos’altro c’è da sapere

Nello studio effettuato ricercatori della UC sono state analizzate tre cellulari linee, si tratta di: fibroblasti del prepuzio umano, fibroblasti embrionali e cheratinociti della pelle umana. Stando ai risultati ottenuti durante una sessione di 20 minuti l’esposizione ha causato la morte dal 20% al 30% delle cellule esposte. L’esposizione ha poi causato la morte cellulare dal 65% al ​​70% per tre sessioni da 20 minuti.

Inoltre, non erano al riparo dai danni nemmeno le cellule che sono sopravvissute, infatti hanno subito mutazioni e danni al DNA che hanno indicato parallelismi con il cancro della pelle.

Per determinare con maggiore certezza gli effetti delle lampade UV a lungo termine secondo il parere degli autori dello studio è necessario svolgere ulteriori ricerche. Ad ogni modo, i risultati che hanno già ottenuto hanno permesso di fare una scoperta sconvolgente, mostrando che a causa di questi macchinari si possono sviluppare rari tumori alle dita.

Gli autori dello studio hanno inoltre dichiarato che i loro sperimentali risultati hanno fortemente suggerito che le radiazioni che vengono emanate dagli essiccatori per smalti UV possono causare tumori della mano ed aumentare in modo considerevole il rischio di cancro della pelle con precoce inizio.