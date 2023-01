Canale 5, un nuovo reality sostituirà il GF Vip ad aprile!

Ad aprile dopo la finale della settima edizione del GF Vip andrà in onda un nuovo reality su Canale 5, tutto quello che c’è da sapere

Come ogni anno il Grande Fratello Vip sta conquistando non poco successo in termini di ascolti. Tantissimi sono telespettatori che non perdono una puntata della settima edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il reality è iniziato lo scorso 19 settembre 2022 e sarebbe dovuto giungere al termine a dicembre, la finale è però slittata ad aprile, si tratta infatti dell’edizione più lunga andata in onda fino ad ora. Con nuovi flirt, litigi e tante sorprese i concorrenti non fanno mai annoiare i telespettatori, alcuni hanno preferito abbandonare la casa più spiata d’Italia altri invece vogliono continuare il loro percorso fino alla fine.

Stando ai rumors la settima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe giungere al termine lunedì 3 aprile 2023, giorno in cui dovrebbe andare in onda la finale. Al momento però si tratta solo di un’indiscrezione che non è stata ancora ufficializzata né da Mediaset né dalla produzione del reality.

Ecco quale reality sostituirà ad aprile il GF Vip su Canale 5, i fan non vedono l’ora

È già stato annunciato quale reality prenderà il posto del Grande Fratello Vip dopo la finale della settima edizione, si tratta dell’Isola dei famosi. Al timone della nuova edizione ci sarà anche quest’anno Ilary Blasi che con la sua spiccata ironia e la sua ironia conquisterà come sempre ottimi risultati.

Al momento una data esatta non è stata ancora rivelata, sembra però che il reality andrà in onda su Canale 5 a partire da metà aprile 2023. I tantissimi fan del programma si chiedono già da un po’ chi saranno i concorrenti che sbarcheranno in Honduras, infatti è già iniziato il toto-nomi dei naufraghi.

LEGGI ANCHE: GF Vip 7, la data ufficiale dell’ultima puntata: manca ancora molto

Tra i nomi più papabili spunta quello di Veronica Cozzani, l’unica della famiglia Rodriguez che fino ad ora non ha mai fatto parte del cast di un reality. Nei mesi scorsi la madre di Belen ci ha tenuto a precisare che non parteciperà mai ad un reality, stando ai rumors però potrebbe aver cambiato idea.

Alla nuova edizione dell’Isola dei famosi potrebbero partecipare anche Pamela Prati, Alessia Macari, Dayane Mello, Luca Di Carlo e Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine. Queste però sono solo supposizioni, ad oggi infatti non è ancora trapelata nessuna certezza in merito al cast del reality.