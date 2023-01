Arianna Mihajlovic, duro sfogo sui social: è una vera furia

Arianna Rapaccioni Mihajlovic, vedova dell’allenatore recentemente scomparso, si scaglia sui social con uno sfogo durissimo: le sue parole spiazzano.

Non è stato sicuramente un mese facile, quello appena affrontato da Arianna Rapaccioni e dal resto della famiglia. Lo scorso 16 dicembre 2022 il calciatore e allenatore serbo Siniša Mihajlović si è spento prematuramente all’età di 53 anni dopo una lunga e dolorosa malattia contro cui ha combattuto fino all’ultimo momento.

Nella tragica giornata della sua scomparsa, c’era ovviamente al suo fianco l’amata moglie, con la quale ha condiviso ben 27 anni di matrimonio. La storia d’amore che li ha legati infatti, ebbe inizio nel lontano 1995, quando i due si incontrarono negli studi televisivi di Luna Park. La Rapaccioni negli anni ’90 era una showgirl agli esordi e sognava di proseguire la carriera nel piccolo schermo.

Galeotto fu l’incontro nel programma condotto da Fabrizio Frizzi, dopo il quale non si sono più lasciati dando vita ad una numerosa famiglia. Un primo matrimonio nel 1996 ed una seconda cerimonia nel 2005, hanno sancito il legame della coppia che ha dato alla luce ben 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

Tutti stretti al dolore poi, della malattia che ha portato via il campione. Dal 2019 infatti, Mihajlovic ha iniziato a soffrire di una grave leucemia, che alla fine non è riuscito a sconfiggere. Un momento drammatico per tutta la famiglia, che però non tutti hanno rispettato, come la vedova ha fatto sapere sui social.

Attacco durissimo a loro: Arianna Mihajlovic sbotta nel post

Come spesso accade, il mondo dei media non riesce a contenersi neppure di fronte alle situazioni più estreme e delicate che un personaggio noto si trova ad affrontare. É quello che, a quanto pare, è accaduto alla famiglia Mihajlovic, che in questo mese di lutto non ha ricevuto il rispetto che avrebbe meritato.

Questo è ciò che ha fatto sapere proprio la vedova del campione scomparso a dicembre, Arianna Rapaccioni. Sulla sua seguitissima pagina Instagram, l’ex showgirl ha condiviso nelle ultime ore un post in cui si ritrae in un selfie. Molto semplice e con un’espressione provata, ma senza perdere il suo fascino, la signora Mihajlovic si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

LEGGI ANCHE: Perché la paura dell’ex di Belen è la stessa di tutti i padri separati

“Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia…parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie“, ha chiosato la mamma di 5 figli.

Un affondo i cui destinatari non sono ben chiari, ma è facile intuire che sia rivolto a chi non ha avuto la delicatezza in queste settimane, di rispettare il dolore della famiglia intera. Probabilmente qualche intervento di troppo o qualche intervista non approvata non è scesa alla donna, che avrebbe preferito maggiore riservatezza sull’argomento. Immediato è arrivato il supporto di moltissimi nei commenti, tra cui anche diversi volti noti come Chiara Nasti e Marina La Rosa.