I Giorni della Merla stanno arrivando: meteo terribile

By

Sono in arrivo i cosiddetti “Giorni della Merla”, i più freddi dell’anno: il meteo previsto è terribile, il gelo colpirà davvero.

Tutti li hanno sentiti nominare durante la vita, ma pochi conoscono davvero il perché si chiamino così. I Giorni della Merla sono tradizionalmente gli ultimi giorni di Gennaio, quelli quindi che ci apprestiamo a raggiungere. Si tratta nello specifico del 29, 30 e 31 del mese, che secondo le antiche credenze, dovrebbero essere i più freddi dell’anno.

Ormai una pura leggenda, considerando che i cambiamenti climatici portano a degli sbalzi di temperature impreviste. Nel 2020 ad esempio, gennaio è stato tra i più caldi della storia, con una media di 5-10 gradi superiore allo standard.

Ma da cosa deriva questo modo di dire? Sono diverse le ipotesi in merito alle origini dei Giorni della Merla, ma la più accreditata narra proprio di questi uccelli. Si racconta che in un tempo lontano avessero delle bellissime e candide piume bianche e che durante il freddo inverno raccogliessero le loro provviste per poi rintanarsi nei nidi, aspettando il primo sole.

Il 28 gennaio uscirono sbeffeggiando il freddo. Questo però, fece infuriare l’inverno che decise di scatenare i suoi venti gelidi costringendo i merli a rintanarsi nelle canne fumarie dei camini, diventando da quel momento completamente neri. Ma quale meteo si prevede per questi giorni tanto temuti? Non sarà dei migliori, lo dicono le previsioni.

Il meteo dei Giorni della Merla: freddo in tutta Italia

Stando alle previsioni meteo per il nostro paese, sembra proprio che quest’anno la tradizione dei Giorni della Merla verrà rispettata. Su gran parte dell’Italia si attendono temperature basse a causa della discesa di una massa d’aria gelida di origine artico-continentale, come effetto effetto della bassa pressione situata alle latitudini polari.

Gli ultimi giorni di gennaio dunque, saranno segnati da venti freddissimi provenienti da Nord Est, che provocheranno un abbassamento termico notevole. I valori più bassi si raggiungeranno soprattutto negli orari notturni e all’alba, quando al Centro-Nord le temperature scenderanno fin sotto lo zero.

LEGGI ANCHE: Neve a tutta forza sull’Italia: cos’è davvero il Big Snow?

Al Sud invece, fino al 31 gennaio, il gelo si sentirà soprattutto nelle zone più interne. Non completamente soleggiate, inoltre, le giornate saranno caratterizzate da una moderata variabilità, che potrebbe portare ad isolati rovesci nelle zone di Puglia e Calabria, soprattutto nella giornata di lunedì.

D’altra parte, ricollegandosi alla credenza popolare, se i Giorni della Merla saranno freddi, questo significherà avere una primavera anticipata. Non resta che attendere e sperare nell’arrivo dell’aria mite.