Se hai figli nati nel 2004 puoi chiedere questo bonus

Un sostegno che è stato molto apprezzato e che vede la riconferma: se hai figli nati nel 2004 puoi avere accesso a questo bonus

Sono molti e diversi i sostegni del Governo messi a disposizione delle famiglie italiane per collaborare all’economia domestica. Riconfermato un particolare bonus che pareva essere a rischio e che invece potremo richiedere fino ad Ottobre 2023. Se hai figli che sono nati nel 2004 puoi avere accesso, di che si tratta.

Si tratta di un bonus da 500 euro che potrà essere utilizzato solo per una specifica tipologia di acquisti e di cui si potrà fare domanda attraverso una piattaforma di cui andremo a parlarvi a breve. Va precisato che il sostegno è strettamente personale e non cedibile, il rischio, al contrario, è quello di incorrere in sanzioni. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

I nati nel 2004 hanno diritto a questo bonus: di che si tratta

Se non ne avete ancora sentito parlare andiamo a presentare il Bonus Cultura. Sebbene fino a qualche settimana fa non ci fosse ancora conferma del suo rinnovo, pare invece sia stato prorogato anche per quest’anno. Ad averne diritto sono i nati nel 2004, vale a dire coloro che hanno compiuto i 18 anni e che potranno fare richiesta fino ad Ottobre 2023.

Come abbiamo detto la cifra è di 500 euro e per avervi accesso dovremo registrarci alla piattaforma 18app accedendo con lo SPID o CIE. Anche coloro che sono nati nel 2003 hanno ancora accesso al sostegno, ma la scadenza per l’utilizzo sarà a Febbraio 2023, mentre per i nati nel 2004 il bonus sarà utilizzabile fino ad Aprile 2024.

In che modo è possibile spendere questo bonus? Vediamolo insieme. Prima di tutto in questi negozi fisici e gli store online che fanno parte dell’iniziativa la cui lista è resa disponibile sull’apposito portale. Ce ne potremo servire per l’acquisto di biglietti per il cinema, il teatro, eventi vari e concerti.

Ancora, coloro che ne hanno beneficio possono sfruttarlo per l’ingresso a musei, mostre, monumenti, ma anche per acquisti di libri e riviste culturali, per partecipare a corsi di lingue, musica, teatro, per abbonarsi a specifici quotidiani.

In pratica è un sostegno che mira a favorire la cultura tra i giovani. Va precisato che con questo bonus si può procedere ad un acquisto singolo, vale a dire, ad esempio, un solo biglietto per il cinema per una determinata pellicola.