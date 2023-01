Come riconsocere i falsi amici (e liberarsi di loro)

By

Riconoscere i falsi amici da quelli sinceri, e farlo prima che ci danneggino, è molto importante.

Per imparare a riconoscere gli amici sinceri da quelli che si stanno soltanto approfittando di noi è importante sviluppare al massimo la capacità di osservazione del comportamento umano, imparando ad analizzarlo.

Le persone più pericolose in assoluto sono coloro che cercano di entrare nelle nostre grazie conquistando la nostra fiducia. Nel momento in cui hanno ottenuto quello che vogliono decidono poi di sfruttare il nostro vantaggio su di noi per ricevere favori, sostegno o addirittura soldi.

Ovviamente però non tutte le persone che sono gentili con noi hanno cattive intenzioni: per questo motivo è importate imparare a distinguere le persone oneste da quelle disoneste.

Per riconoscere i falsi amici bisogna capire l’empatia

L’empatia è la capacità di comprendere ciò che provano le altre persone, mettendosi nei loro panni e immedesimandosi nelle stesse situazioni che loro stanno vivendo.

Nella maggior parte dei casi quando si parla di empatia si intende empatia emotiva, cioè la tendenza di una persona di sentire così profondamente i sentimenti altrui da venirne contagiata.

L’esempio tipico di una persona molto empatica? L’amica che piange davanti a tutti i film tragici o romantici o l’amico che si precipita a consolare chi è stato lasciato dal fidanzato.

Esiste però un altro tipo di empatia, l’empatia cognitiva. Si tratta della capacità di capire perfettamente gli stati d’animo delle persone per sfruttarli a proprio vantaggio. Le persone che hanno questo tipo di empatia sono molto manipolatrici e spesso senza scrupoli.

L’unico modo per capire se una persona che ci sta sostenendo in un certo momento della nostra vita è onesta oppure no è metterla alla prova.

Basterà quindi prestare molta attenzione a ciò che la persona fa e chiede piuttosto che a quello che dice.

Se una persona afferma che farà questo o quello per noi ma, nei fatti, non fa praticamente nulla, allora sta sfruttando la sua empatia cognitiva per manipolaci.

Se dice di esserci molto amica ma è sempre lei a chiedere sostegno o favori, utilizzando espressioni come “solo tu mi puoi capire” oppure “lo sai che io farei lo stesso per te” vuol dire che le sue intenzioni non sono buone.

Se fa sempre la vittima per cercare di ottenere la nostra compassione e il nostro sostegno sta cercando, anche in questo caso, di manipolarci sfruttando la nostra generosità.