Chi ha vinto il primo scudetto della storia? E quanto durò il “campionato”?

In media, un campionato di calcio, dura otto o nove mesi. La Serie A, da molti anni, ormai, si articola in trentotto giornata. Ma non è sempre stato così. Il primo scudetto della storia fu assegnato in un tempo assai più breve…

Il 7 settembre 1893 fu fondato il Genoa Cricket & Athletic Club, poi noto come Genoa Cricket e Football Club. Si trattava della quarta squadra di calcio fondata in Italia. Prima del Genoa erano nati i club del Torino FCC, del Nobili Torino e dell’Internazionale Torino.

E dato che c’erano quattro squadre, nel 1898 si decise di giocare un campionato, il primo della storia italiana. Solo che alcuni club intanto erano scomparsi. Ne nacquero subito dei nuovi, sempre a Torino. Così nel marzo 1898 fu costituita a Torino la Federazione Italiana Giuoco Calcio (oggi FIGC). Aderirono quattro club: il Genoa, l’FC Torinese, l’Internazionale di Torino e la Società Ginnastica di Torino. Esistevano già altri club, sparsi fra Lombardia, Piemonte e Liguria, ma nessuno in grado di aderire al torneo.

Ed ecco che il primo campionato si svolse in un solo giorno, l’8 maggio 1898, a Torino. Il primo scudetto della storia andò al Genoa. Il torneo si giocò al velodromo Umberto I. Tre partite (due semifinali e una finale) e dopo tre ore si celebrò la vittoria dei liguri.

Il primo scudetto della storia

La prima partita, dicono gli annali, vide l’Internazionale Torino battere per 2-1 il Football Club Torinese. Poi il Genoa batté 2-0 la Società Ginnastica di Torino e il Genoa. La finale, giocata alle 15:00 dinanzi a un centinaio di spettatori, fu vinta dal Genoa per 2-1 ai supplementare contro l’Internazionale Torino. Non fu un caso. Il Genoa si distinse anche nei campionati successivi. Il campionato accoglieva più squadre (prima otto, poi dieci, poi venti), ma a vincere erano quasi sempre i liguri.

I primi sette campionati di calcio si disputarono quindi sempre nell’arco di poche giornate. Si giovava in primavera, e il tutto si risolveva in una settimana al massimo. Dapprima vi partecipavano quattro squadre che poi divennero otto. Il meccanismo che portava allo scudetto era l’eliminazione diretta. La prima squadra lombarda, il Milan, scese in campo nel 1900.

Nel 1904 la Federazione, appena ammessa nella FIFA, organizzò poi un nuovo campionato a gironi e diede vita alla Seconda Categoria. Poi nel 1906 fu istituita anche una Terza Categoria principalmente per terze squadre di età mista.