Meteo inizio Febbraio 2023: caldo e freddo sull’Italia

In arrivo caldo e freddo sull’Italia in corrispondenza con l’inizio di febbraio 2023, tutto quello che c’è da sapere in merito alle previsioni meteo

Gennaio sta finendo e lascia spazio ad un nuovo mese, quello di febbraio, i primi giorni saranno caratterizzati da caldo e freddo.

La settimana è iniziata con un clima soleggiato e leggermente più mite per via dell’alta pressione atlantica in arrivo da ovest. Si tratta però di una momentanea situazione che preannuncia già un nuovo affondo artico.

A causa della rimonta dell’anticiclone verso nord in direzione del Regno Unito nei primi giorni di febbraio si abbatterà sull’Italia una nuova discesa d’aria fredda. Entro venerdì, 3 febbraio 2023, le artiche correnti si muoveranno verso l’Europa Centrale dirigendosi poi sui Balcani, interessando anche parte dell’Italia.