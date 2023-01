Maurizio Vandelli: vita privata e cosa fa oggi l’ex Equipe 84

Il suo nome sarà sempre legato a quello degli Equipe 84: Maurizio Vandelli, cosa fa oggi, dettagli e vita privata

Classe 1944, molti lo ricordano col soprannome de “il principe”. Maurizio Vandelli è una delle voti italiane che si collega automaticamente al mito degli Equipe 84, gruppo musicale che tra gli anni ’60 e ’70 è stato amatissimo e di cui ancora oggi le nuove generazioni conoscono alcuni brani. Cosa fa oggi, dettagli e vita privata.

Originario di Modena, la passione per la musica è cresciuta con lui. Le prime esibizioni lo vedevano membro de “I Giovani Leoni”, gruppo poi scioltosi a cui seguì la nascita, nel 1963, degli Equipe 84. Tra gli anni sessanta e settanta il successo del gruppo musicale è straordinario. “Io ho in mente” è la miccia che incanterà il pubblico.

Per un periodo, a seguito dello scioglimento del gruppo, l’artista si allontana dal panorama artistico. Nel 1989 è vincitore di “Una rotonda sul mare” col brano 29 Settembre, che fu proposta a Vandelli dall’iconico Battisti nel 1966. Ma cosa fa oggi questo cantante straordinario e indimenticabile?

Maurizio Vandelli, cosa fa oggi: vita privata e dettagli

Nel 1993 lo abbiamo ammirato a Sanremo. Tra il 2000 e il 2001 ha vestito i panni di conduttore su Canale 5, al timone, assieme a Little Tony, Pappalardo e Rita Paone, di “I ragazzi irresistibili. Nel 2019, in collaborazione con Shel Shapiro, ha inciso l’album “Peace e Love” ed è tornato a esibirsi sul palco.

Sempre in collaborazione con l’artista, nello stesso anno, è parte della giuria Academy per la seconda edizione di Sanremo Young. Pare, inoltre, che ogni anno nel periodo estivo faccia un tour con quintetto “I Miranda”.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Maurizio Vandelli è sposato con Stella e la coppia ha un figlio nato nel 1998 che si chiama Andrea. La moglie è stata per lungo tempo anche la sua manager. L’artista, però, è sempre stato molto riservato e per questo della sua famiglia non si sa molto.

Il celebre artista sarà ospite questa Domenica, 29 Gennaio, del salotto di Mara Venier a “Domenica In”. E, di sicuro, i fan non vorranno perdersi l’appuntamento per scoprire se Vandelli ha in serbo qualche sorpresa per il pubblico e celebrare e ripercorrere la sua straordinaria carriera. Come sempre, si inizia alle 14 su Rai 1.