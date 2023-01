Vanessa Incontrada, cosa faceva prima di entrare nel mondo della tv

Sapete cosa faceva Vanessa Incontrada prima di debuttare in televisione e diventare un personaggio noto del mondo dello spettacolo?

Da anni Vanessa Incontrada conquista tutti con la sua affascinante bellezza e il suo incredibile talento. Negli anni si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo e della recitazione, tanti sono i successi che ha ottenuto fino ad ora. Ma cosa faceva prima di diventare famosa sul piccolo schermo?

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da madre spagnola e padre italiano è cresciuta tra Barcellona e Follonica. Sin da giovanissima la sua incantevole bellezza non la faceva certo passare inosservata, iniziò infatti a lavorare come indossatrice quando aveva 17 anni ed era anche la proprietaria di un negozio di abbigliamento a Follonica.

Per diversi anni ha dedicato il suo impegno e il suo tempo alla sua attività, nel 1996 però ha deciso di trasferirsi a Milano per lavorare come modella. Da quel momento ha iniziato a farsi notare sempre di più, prestando il suo volto a molti famosi ed internazionali brand come Pupa, Nivea, Tim, Wind, Zalando e molti altri ancora.

Vanessa Incontrata e il successo conquistato in tv, alcune delle sue esperienze più note

Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1998 con il programma Mediaset Super, in onda su Italia Uno, ha poi affiancato Pippo Baudo nella conduzione di Sanremo Giovani e ha recitato nel 2003 nel film Il cuore altrove.

A farle ottenere maggiore visibilità è stata però la conduzione di Zelig nel 2010 al fianco di Claudio Bisio. Durante ogni puntata del famoso programma comico conquistava tutti con la sua simpatia, la sua ironia, il suo modo di fare e la sua incantevole bellezza.

Negli anni è stata al timone di molti altri programmi come Wind Music Awards 2012, Italia’s Got Talent e ha recitato in diversi film e fiction come Quale amore, Tutte le donne della mia vita, Ti sposo ma non troppo, Non dirlo al mio capo, Come una madre, Fosca Innocenti e molto altro ancora.

Attualmente Vanessa Incontrada sta interpretando i panni di Fosca nella seconda stagione di Fosca Innocenti, in onda il venerdì sera in prima serata su Canale 5. Come per la prima stagione anche i nuovi episodi della serie tv stanno riscuotendo molto successo in termini di ascolti.