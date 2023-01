Infarto | I segnali che ti avvisano un mese prima e che ti possono salvare

By

Non in tutti i casi l’infarto colpisce all’improvviso e fa correre il rischio di perdere la vita, in alcune circostanze i sintomi si manifestano addirittura un mese prima

Sapere con largo anticipo che si avrà un infarto di certo è un vantaggio incredibile perché consente di fare i dovuti accertamenti e tenere la situazione sotto controllo. Ci sono casi in cui alcuni segnali possono salvare la vita manifestandosi anche un mese prima.

È importantissimo far caso ad ogni possibile campanello di allarme che cerca di farvi capire che c’è qualcosa che non va, alcuni si manifestano davvero con largo anticipo.

Stando ad una ricerca presentata a Dallas all’American Heart Association sono stati individuati ben 5 specifici sintomi che si presentano negli uomini prima di un infarto. Questi sono:

mancanza di respiro

dolore toracico

palpitazioni cardiache

vertigini

svenimento

Una ricerca evidenzia i sintomi comuni che possono precedere un infarto, cosa c’è da sapere

Uno studio svolto su 567 uomini, di età compresa tra 35 e 65 anni, ha messo in evidenza i comuni sintomi che hanno preceduto l’attacco di cuore. Quasi l’80% dei segnali si è manifestato tra un mese e un’ora prima dell’infarto.

Solo il 4% di coloro che hanno avvertito sentimi ha sofferto di palpitazioni cardiache vertigini e svenimento. Il 56% soffriva di dolore toracico e il 13% faceva fatica a respirare.

LEGGI ANCHE: Tutti i segnali che stai bevendo troppo poco: ecco i sintomi della disidratazione

Naturalmente non bisogna allarmarsi subito perché non è detto che chi avverte simili sintomi farà poi i conti con un arresto cardiaco. Agli uomini di mezza età capita infatti spesso di soffrire di mancanza di respiro o avere dolori al petto, questo però non significa che avranno tutti un infarto. La ricerca ha anche reso noto che il 53% prima dell’attacco di cuore aveva dei sintomi.

Ad ogni modo non bisogna mai sottovalutare la comparsa dei sintomi citati nei precedenti paragrafi. È infatti molto importante prestare sempre molta attenzione e rivolgersi ad un medico se si ha qualche sospetto. In alcuni casi infatti questi segnali se percepiti nel modo giusto con largo anticipo potrebbero davvero salvarvi la vita se precedono un infarto.